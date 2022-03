Petrol-Diesel Price: तेल की कीमतों में महंगाई की 'आग', मुंबई में आज पेट्रोल ₹115 पार, दिल्ली में डीजल 70 पैसे हुआ महंगा

Petrol Price Diesel Rate Today 29 March 2022: देश में पेट्रोल और डीजल के दाम एक बार फिर आउट ऑफ कंट्रोल होते दिखाई दे रहे हैं. इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल (Crude Oil) की कीमतों में नरमी के बीच राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोल-डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं. भारतीय तेल कंपनियों ने आज (मंगलवार), 29 मार्च को भी पेट्रोल-डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की है.

इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के दाम करीब 26 फीसदी तक घट चुके हैं. इसके बावजूद देश में पेट्रोल और डीजल के भाव में लगातार महंगाई की आग भड़क रही है. 22 मार्च से अब यानी 8 दिन में 7 बार तेल कंपनियों ने वाहन ईंधन (Fuel Price) पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ाए हैं.

दिल्ली में पेट्रोल की कीमत शतक पार

भारतीय तेल कंपनियों के लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक, दिल्ली में आज यानी 29 मार्च सुबह छह बजे से पेट्रोल 80 पैसे तो डीजल 70 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया है. इसी के साथ राष्ट्रीय राजधानी दिल्‍ली में पेट्रोल की कीमत 100 रुपये पार पहुंच गई है. पेट्रोल में अब पेट्रोल 100.21 रुपये प्रति लीटर जबकि डीजल 91.47 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है. बता दें कि इंडियन ऑयल कंपनियों ने एक दिन पहले यानी सोमवार को पेट्रोल की कीमत में 30 पैसे और डीजल में 35 पैसे प्रति लीटर का इजाफा किया था. पिछले आठ दिन में सातवीं बार तेल की कीमत में बढ़ोतरी की गई है.

मुंबई में 115 रुपये के पार पेट्रोल का भाव

भारतीय पेट्रोलियम विपणन कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (IOCL) के लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक, देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में 29 मार्च 2022 को पेट्रोल का रेट 115.04 रुपये प्रति लीटर जा पहुंचा है. जबकि डीजल की कीमत 99.25 रुपये प्रति लीटर पहुंच गई है. दिल्ली समेत सभी प्रमुख महानगरों में अब पेट्रोल 100 रुपये प्रति लीटर के पार बिक रहा है.

In Chennai, the price of petrol is Rs 105.94 (increased by 76 paise) & diesel is Rs 96 (increased by 67 paise) and in Kolkata, the price of petrol is Rs 109.68 (increased by 83 paise) and diesel is Rs 94.62 (increased by 70 paise).