Paytm की लिस्टिंग पर Cadbury ने ली चुटकी, कंपनी ने दिया ये जवाब

पेटीएम के आईपीओ (Paytm IPO) के बाद शेयर बाजार में उसकी कमजोर लिस्टिंग को लेकर सोशल मीडिया पर कई पोस्ट शेयर हो रहे हैं. अब इस कड़ी में Cadbury 5Star ने भी चुटकी ली है. जिसका पेटीएम ने बड़े अनोखे तरीके से जवाब दिया है.

Cadbury ने लगाया विज्ञापन

कैडबरी 5स्टार (Cadbury 5Star) ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से पेटीएम (Paytm) को टैग करके लिखा कि जाओ अपनी खिड़की के बाहर झांको.

Look outside your window, @Paytm ?

इसके कुछ देर बाद ही Paytm ने अपने ट्विटर हैंडल से एक तस्वीर शेयर की. इसमें कैडबरी 5स्टार का एक विज्ञापन दिख रहा है.

Paytm ने दिया ये जवाब

Paytm ने काफी सकारात्मक तरीके से कैडबरी 5स्टार के विज्ञापन का जवाब दिया. दरअसल कैडबरी 5स्टार ने लिखा था, ‘हे पेटीएम, 4765 यूजर्स चाहते हैं कि आप ‘NothingCoin' लेना शुरू कर दें. इस पर पेटीएम ने जवाब दिया कि वो अब से NothingCoin लेना शुरू कर देगा.

Saw this outside our office 🤦🏻‍♂️



Fine! We give in @Cadbury5Star. Paytm now accepts NothingCoin! https://t.co/vXM3iWbZVS pic.twitter.com/91moTXiRrD