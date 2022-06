Pakistan Petrol Diesel Hike: पाकिस्तान में नहीं थम रही महंगाई, पेट्रोल-डीजल के दाम फिर 30 रुपये बढ़े, 200 के पार एक लीटर तेल

Pakistan Petrol-Diesel Price Hike: पाकिस्तान में महंगाई थमने का नाम नहीं ले रही है. पड़ोसी देश में एक बार फिर से पेट्रोल-डीजल के दाम 30 रुपये प्रति लीटर बढ़ गए हैं. पिछले दिनों भी पाकिस्तान की सरकार ने तेल की कीमतों पर 30 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की थी. अब एक लीटर पेट्रोल 200 रुपये (पाकिस्तानी रुपये) के पार पहुंच गया है.

आधी रात से पाकिस्तान में पेट्रोल-डीजल की नई कीमतें लागू हो गई हैं. बीते दिन पाकिस्तान के मंत्री मिफताह इस्माइल ने तेल की कीमतों में 30 रुपये के इजाफा होने की जानकारी दी. अब पड़ोसी देश में एक लीटर पेट्रोल 209.86 रुपये और डीजल 204.15 रुपये (दोनों ही कीमतें पाकिस्तानी रुपये में हैं) हो गई हैं. इस तरह पेट्रोल-डीजल दोनों, 200 रुपये के पार पहुंच गए हैं. पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर ने बताया कि अंतरराष्ट्रीय मार्केट में तेल की कीमतों में 31 मई के बाद इजाफा हुआ है. इस्माइल ने कहा कि वे समझते हैं कि इस फैसले से महंगाई और बढ़ेगी, लेकिन ऐसा करना ही था.

पाक सरकार पर बरसे इमरान

वहीं, पाकिस्तान की सरकार द्वारा लिए जा रहे फैसलों के खिलाफ पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान लगातार हमला बोल रहे हैं. तेल की कीमतों में इजाफा होने के बाद एक बार फिर से इमरान खान ने निशाना साधा है. उन्होंने ट्वीट करके लिखा, ''आयातित सरकार ने पेट्रोलियम की कीमतों में 40% या 60 रुपये प्रति लीटर (दो बार में) की वृद्धि की है. इससे जनता पर 900 अरब रुपये का बोझ बढ़ेगा और बुनियादी जरूरतों की कीमतों में बढ़ोतरी होगी. साथ ही, बिजली की कीमत में 8 रुपये की बढ़ोतरी पूरे देश को सदमे में डाल देगी. महंगाई दर में 30 फीसदी की बढ़ोतरी हो सकती है, जोकि 75 सालों में सबसे अधिक होगी.''

Imported govt has increased petroleum prices by 40% or Rs 60 per litre.This will increase burden on the public by Rs 900 bn & price hike in basic necessities. Plus, the Rs 8 increase in electricity price will put entire country into shock.Expect inflation by 30% highest in 75 yrs