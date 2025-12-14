बाजार पस्त... Reliance ने दिखाया दम, सिर्फ 5 दिन में ऐसे कराई निवेशकों की मौज

शेयर बाजार (Stock Market) में बीते सप्ताह तगड़ा उतार-चढ़ाव देखने को मिला और इसका असर देश की सबसे बड़ी कंपनियों पर साफ देखने को मिला. बाजार में गिरावट के चलते बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के 30 शेयरों वाले सेंसेक्स की टॉप-10 वैल्यूएबल कंपनियों में शामिल आठ कंपनियों की मार्केट वैल्यू में तगड़ी गिरावट देखने को मिली, लेकिन इस दौरान भी देश के सबसे अमीर इंसान मुकेश अंबानी (Mukesh Ambani) की कंपनी रिलायंस ने अपना दम दिखाया और निवेशकों को सिर्फ पांच कारोबारी दिनों में ही 20,000 करोड़ रुपये से ज्यादा (Reliance Market Cap Rise) की कमाई करा डाली.

बीते हफ्ते शेयर बाजार में मची उथल-पुथल के बीच सेंसेक्स की मार्केट कैप के लिहाज से टॉप-10 कंपनियों में से आठ कंपनियों का मार्केट कैप कंबाइंड रूप से 79,129.21 करोड़ रुपये कम हो गया. BSE Sensex पिछले हफ्ते 444.71 अंक यानी 0.51% की गिरावट में रहा. इन पांच कारोबारी दिनों के दौरान सबसे ज्यादा घाटे में बजाज फाइनेंस और आईसीआईसीआई बैंक रहे. वहीं सिर्फ रिलायंस और लार्सन एंड टर्बो ही फायदे में रहीं. गिरावट झेलने वाली अन्य कंपनियों में HDFC Bank, Bharti Airtel, TCS, SBI, Infosys और LIC शामिल रहीं.

Sensex की जिन आठ कंपनियों को पिछले सप्ताह नुकसान उठाना पड़ा, उनकमें 19,289.70 करोड़ रुपये के लॉस के साथ Bajaj Finance टॉप पर थी. इसका मार्केट कैप घटकर 6,33,106.69 करोड़ रुपये रह गया. इसके अलावा ICICI Bank Mcap 18,516.31 करोड़ की कमी के साथ 9,76,668.15 करोड़ रुपये, Bharti Airtel MCap 13,884.63 करोड़ गिरकर 11,87,948.11 करोड़ रुपये और SBI Market Cap 7,846.02 करोड़ रुपये की कमी के साथ घटकर 8,88,816.17 करोड़ रुपये पर आ गया. अन्य कंपनियों में...

कंपनी का नाम मार्केट कैप में गिरावट मार्केट वैल्यू Infosys 7,145.95 करोड़ रुपये 6,64,220.58 करोड़ रुपये TCS 6,783.92 करोड़ रुपये 11,65,078.45 करोड़ रुपये HDFC Bank 4,460.93 करोड़ रुपये 15,38,558.71 करोड़ रुपये LIC ,201.75 करोड़ रुपये 5,48,820.05 करोड़ रुपये

मुकेश अंबानी के नेतृत्व वाली कंपनी Reliance Industries की मार्केट वैल्यू बीते सप्ताह जोरदार उछाल के सा बढ़कर 21,05,652.74 करोड़ रुपये हो गई. सिर्फ पांच कारोबारी दिनों में ही रिलायंस के निवेशकों ने 20,434.03 करोड़ रुपये छाप लिए. वहीं अपने निवेशकों को फायदा कराने के मामले में दूसरी कंपनी लार्सन एंड टर्बो थी, जिसके मार्केट कैप में 4,910.82 करोड़ रुपये का इजाफा हुआ और ये बढ़कर 5,60,370.38 करोड़ रुपये हो गया. सबसे बड़ी कंपनियों की लिस्ट में इस बार भी RIL का दबदबा रहा और इसके बाद क्रमश: HDFC Bank, Bharti Airtel, TCS, ICICI Bank, SBI, Infosys, Bajaj Finance, Larsen & Toubro और LIC का नंबर रहा.

(नोट- शेयर बाजार में किसी भी तरह के निवेश से पहले अपने मार्केट एक्सपर्ट्स की साह जरूर लें.)

