₹7822 से 3900 रुपये पर आया ये शेयर, एक्‍सपर्ट बोले- 40% हुआ सस्‍ता, खरीदें!

पिछले कुछ दिनों से एक शेयर तेजी से टूटा है. यह शेयर 1 महीने में 40 फीसदी और अपने रिकॉर्ड हाई लेवल से 50 फीसदी नीचे आ चुका है. इस बीच, एक्‍सपर्ट ने इसे खरीदने की रेटिंग दी है.

तेजी से टूटा ये मल्‍टीबैगर स्‍टॉक. (Photo: File/ITG)
एक शेयर में आई तेज गिरावट के कारण निवेशक सतर्क हैं. दो दिन पहले इस शेयर में तेज गिरावट आई थी, तो अगले ही दिन इस शेयर में तगड़ी उछाल देखने को मिली थी, लेकिन आज फिर इस शेयर में भारी गिरावट देखी जा रही है. हम जिस शेयर की बात कर रहे हैं वह स्‍मॉलकैप शेयर Kaynes Technology है. यह शेयर आपने 52 सप्‍ताह के हाई से लगभग आधा हो चुका है. 

सोमवार को Kaynes Technology के शेयर में 12.55 फीसदी की गिरावट आई थी, लेकिन फिर मंगलवार को इस शेयर में 13 फीसदी से ज्‍यादा की उछाल देखने को मिली थी. हालांकि आज फिर यह शेयर 10 फीसदी टूटकर 3900 रुपये पर कारोबार कर रहा है. 

वहीं विदेशी ब्रोकरेज जेपी मॉर्गन ने इस शेयर पर 'खरीदें' रेटिंग दी है. उनका कहना है कि यह शेयर अभी 40 फीसदी तक सस्‍ता है, लेकिन आने वाले समय में यह तेजी दिखा सकता है और 4900 रुपये का लेवल टच कर सकता है. फिलहाल यह शेयर दबाव में है. 

1 महीने में 40 फीसदी गिरा ये शेयर
 Kaynes Technology के शेयरों ने निवेशकों को तगड़ा नुकसान कराया है. एक महीने में यह शेयर करीब 40% तक टूट चुका है और 1 सप्‍ताह के दौरान इस शेयर में 30 फीसदी की गिरावट देखने को मिली है. 3 महीने में यह शेयर 44 फीसदी गिरा है. 

कभी 7800 रुपये के पार था शेयर
इस साल के दौरान इस शेयर ने 7800 रुपये का लेवल पार किया था, जिसका भाव अभी गिरकर आधा हो चुका है. यह शेयर अपने 52 वीक के रिकॉर्ड हाई लेवल से लगभग 50 फीसदी टूट चुका है. आज इस शेयर में 10 फीसदी की गिरावट आई है. फर्म के कुल 6.20 लाख शेयरों का लेन-देन हुआ, जिससे 263 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ. 

ब्रोकरेज फर्मों ने क्‍या कहा? 
इस हफ्ते सोमवार तक चार सत्रों में इस शेयर में 40% की बढ़ोतरी हुई थी. वैश्विक ब्रोकरेज फर्म नोमुरा द्वारा वित्त वर्ष 28 के ईपीएस के 35 गुना पर टारगेट प्राइस घटाकर 5,455 रुपये कर दिया गया है. ब्रोकरेज के अनुसार, कैश फ्लो में सुधार एक महत्वपूर्ण निगरानी योग्य पहलू बना हुआ है. स्मार्ट मीटर के अलावा अन्य विकास दर में सुधार एक बेहतरी का काम कर सकता है. ब्रोकरेज ने इस शेयर पर खरीदारी की सलाह बरकरार रखी है. 

कोटक सिक्योरिटीज ने भी शेयर पर अपनी 'रिड्यूस' रेटिंग को बरकरार रखते हुए, अपने टारगेट को 6,180 रुपये से घटाकर 4,150 रुपये कर दिया है. 

केन्स टेक्नोलॉजी के शेयर में यह गिरावट कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज द्वारा वित्त वर्ष 2025 के लिए कंपनी के खुलासों में विसंगतियों को लेकर चिंता जताए जाने के बाद आई. एक नोट में, कोटक ने कहा कि उसने केन्स टेक्नोलॉजी, केन्स इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग और उसकी सहायक कंपनी इस्क्रामेको द्वारा वित्त वर्ष 2025 के लिए किए गए खुलासों में कई विसंगतियों की पहचान की है. 

(नोट- यहां बताया गया टारगेट ब्रोकरेज फर्म के अपने विचार हैं. aajtak.in इसकी जिम्‍मेदारी नहीं लेता है. किसी भी शेयर में निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की मदद जरूर लें.)

---- समाप्त ----
