ट्रेड डील पर बढ़ी बात, भारत डिफेंस-एनर्जी-एविएशन में खरीद बढ़ाने को तैयार, लेकिन US एग्री प्रोडक्ट्स की नो-एंट्री

भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील पर बड़ा अपडेट सामने आया है. सरकारी सूत्रों के मुताबिक, भारत ने अमेरिका से कई सेक्टर्स पर डील करने के लिए सहमति जाहिर की है, लेकिन अभी एग्रीकल्चर सेक्टर पर सहमति नहीं बन पाई है.
सरकारी सोर्स के अनुसार, भारत ने ट्रेड डील के तहत US से एनर्जी प्रोडक्ट खरीदने का वादा किया है. इसके अलावा, डिफेंस इक्विपमेंट खरीदने और एविएशन इक्विपमेंट खरीदने पर भी सहमति जाहिर की है. वहीं भारत का टारगेट है कि यूएस डील से पहले 25 फीसदी एक्स्ट्रा टैरिफ को हटाया जाए. इस डील के तहत दोनो देशों का लक्ष्य व्यापारिक संबंधों को संतुलित करना और टैरिफ विवादों को हल करना है.
भारत चाहता है कि डील से पहले अमेरिका एक्स्ट्रा 25 फीसदी टैरिफ को हटा दे, ताकि भारतीय वस्तुओं की अमेरिकी बाजार में पहुंच फिर बढ़ सके. इसके बाद ट्रेड डील के अगले स्टेप में भारत बाकी 25 फीसदी टैरिफ में भी कटौती की मांग रख सकता है.
एग्रीकल्चर पर राजी नहीं भारत
Informist न्यूज एजेंसी के मुताबिक, सरकारी सूत्रों ने कहा कि अमेरिका से व्यापार वार्ता के दौरान भारत ने एग्रीकल्चर सेक्टर को साइड में रख दिया है और उसपर नेगोशिएशन नहीं करना चाहता है. सीधे शब्दों में कहें तो भारत ने अमेरिका कृषि उत्पादों को भारतीय बाजारों में एंट्री देने से मना कर दिया है. भारत का मानना है कि अमेरिकी कृषि उत्पादों को अनुमति देने से घरेलू किसानों पर प्रतिस्पर्धा का दबाव बढ़ सकता है और उनकी कमाई कम हो सकती है. इस कारण इस ट्रेड डील में एग्रीकल्चर को शामिल नहीं किया गया है.
रेसिप्रोकल टैरिफ भी कम कराने का लक्ष्य
अमेरिका ने भारत पर अभी 50 फीसदी का टैरिफ लगाया है. 25 फीसदी रेसिप्रोकल टैरिफ और 25 फीसदी एक्स्ट्रा टैरिफ. ऐसे में सरकारी सूत्रों का कहना है कि भारत यूएस से डील से पहले 25 फीसदी एक्स्ट्रा टैरिफ तो हटाने को कहेगा ही. साथ ही रेसिप्रोकल टैरिफ 25 फीसदी को भी कम करने को कह सकता है.
पीयूष गोयल ने क्या कहा?
गौरतलब है यह रिपोर्ट ऐसे वक्त में सामने आई है, जिसके एक दिन पहले केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने अमेरिका के ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव जैमिसन ग्रीर के 'अबतक के सबसे अच्छे प्रस्ताव' वाले बयान का जवाब दिया था. गोयल ने कहा था कि अगर अमेरिका को लगता है कि यह सबसे अच्छा प्रस्ताव है, तो उन्हें इस डील पर साइन कर देना चाहिए. हालांकि पीयूष गोयल ने ट्रेड डील पर कोई जानकारी नहीं दी. उन्होंने बस इतना कहा कि मुझे लगता है कि अभी दोनों देशों के बीच 5 दौर की बातचीत हुई है.