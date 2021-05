कोरोना मरीजों की मदद के लिए क्रिप्टोकरेंसी में ऐसे करें दान, देश के बेस्ट क्रिप्टो माइंड्स ने बनाया ‘क्रिप्टो कोविड रिलीफ फंड’!

देश के कुछ बेस्ट क्रिप्टो माइंड्स ने मिलकर ‘क्रिप्टो कोविड रिलीफ फंड’ बनाया है. ये फंड दान में मिलने वाली राशि का उपयोग कोरोना की दूसरी लहर से निपटने में मदद के लिए कर रहा है. इस बार कोरोना से पार पाने के लिए सरकारों से लेकर कॉरपोरेट्स तक सभी की ओर से सामूहिक प्रयास किए जा रहे हैं. क्रिप्टो कोविड रिलीफ फंड भी इसी दिशा में उठाया गया एक कदम है.

क्या है क्रिप्टो कोविड रिलीफ फंड

भारत का क्रिप्टो कोविड रिलीफ फंड कोरोना मरीजों की मदद का प्रयास कर रहा है. ये फंड इथेरियम, रिपल, लाइटकॉइन जैसी अलग-अलग तरह की क्रिप्टोकरेंसी में दान स्वीकार करता है. क्रिप्टो से मिलने वाली राशि का उपयोग वह हेल्थकेयर और अनिवार्य सुविधाएं उपलब्ध कराने पर कर रहा है. इस फंड से क्रिप्टोकंरेंसी इकोसिस्टम से संबंध रखने वाले कई विश्वसनीय नाम जुड़े हैं.

ट्रांसपरेंसी की गारंटी

देश में इथेरियम क्रिप्टोकरेंसी से जुड़ा ब्लॉकचेन नेटवर्क बनाने का लक्ष्य रखने वाली पॉलीगॉन के को-फाउंडर संदीप नाइलवाल ने अप्रैल में ही क्रिप्टो कोविड रिलीफ फंड बनाने की घोषणा की थी. इसी के साथ उन्होंने अलग-अलग क्रिप्टोकरेंसी में दान करने के लिए अलग-अलग लिंक भी शेयर किए थे और दुनियाभर से क्रिप्टोकरेंसी में मदद मांगी. उन्होंने दान करने वालों को भरोसा भी दिलाया कि वह इस फंड में दान करने के लिए ट्रांसपरेंसी, फंड की राशि के उपयोग और रेग्युलेटरी कंप्लायंस की पूरी जिम्मेदारी लेते हैं.

With the efforts of @balajis we are trying to increase the reach of this fund



Eth Address to donate: 0x68A99f89E475a078645f4BAC491360aFe255Dff1



BTC :

bc1q220k2449fau0pxu9hfn28q3w4k99ep9hwsa5fa



DOGE :

D6fWVp613N3dyLM6Zoghj3dZaEjbGZ8gpX



Tron :

TSZMcrQzMLdKrgiMPoe2uQMHLeEpkf2j8E — Sandeep - Polygon(prev Matic Network) (@sandeepnailwal) April 25, 2021

क्रिप्टोकरेंसी से बैंक, बैंक से ग्रांट की पूरी डिटेल

संदीप नाइलवाल के शब्दों में कहें तो इस फंड की मौजूदा क्रिप्टो होल्डिंग्स, क्रिप्टो से बैंक और बैंक से ग्रांट तक की पूरी डिटेल दानदाता देख सकते हैं. नाइलवाल ने इस फंड की सक्सेस के लिए देश के टॉप क्रिप्टो एक्सचेंज वज़ीरएक्स, बिटबन्स और कॉइनडीसीएक्स से संपर्क साधा है ताकि दान में मिलने वाली डिजिटल राशि को मुद्रा में बदला जा सके और लोगों की मदद की जा सके.

नेक पहल के लिए ये लोग आगे आए

इस नेक काम में नाइलवाल की मदद के लिए कुछ बेस्ट क्रिप्टो माइंड्स खुद ही आगे आए हैं जो एकाउंट मैनेज करने से लेकर ट्रांसपरेंसी डॉक्टयूमेंट पब्लिश करने में उन्हें मदद कर रहे हैं. नाइलवाल ने कहा कि Crypto @ Vacpad में काम करने वाले देश के बेस्ट सीए ने उन्हें रेग्युलेटरी और ऑडिट की जिम्मेदारी उठाने का भरोसा दिया है. वहीं Indian Crypto के संस्थापक निजी तौर पर फंड के लिए मदद जुटा रहे हैं.

Arguably India's top CA in Crypto @Vacpad has agreed to lead the regulatory and audit part for this campaign



Support is pouring in from everywhere. Indian Crypto founders are personally reaching out to help.



Next step is to deploy the funds on the group. Ppl need help RIGHT NOW — Sandeep - Polygon(prev Matic Network) (@sandeepnailwal) April 24, 2021

गूगल फॉर्म पर दें सारी जानकारी

दानदाताओं का रिकॉर्ड रखने के लिए नाइलवाल ने गूगल फॉर्म जारी किया है. इसमें कुछ बेसिक सवाल जैसे कि कॉन्टैक्ट डिटेल्स, Whatsapp, Telegram, Twitter और ई-मेल की जानकारी मांगी गई है. साथ ही दान करने वाले व्यक्ति को ट्रांजैक्शन लिंक भी देना होगा

Here’s the @gnosisSafe Multisig address to donate in ETH/ERC20 to this address.



0x68A99f89E475a078645f4BAC491360aFe255Dff1



"If you want", Plz fill this form so we can reach you for more help and specially if needed for regulatory filings.https://t.co/ZzDrBZYC7p



2/n — Sandeep - Polygon(prev Matic Network) (@sandeepnailwal) April 24, 2021

