रोज 20 रुपये के निवेश से बन सकते हैं करोड़पति, जानिए क्या है इसका फॉर्मूला

How to become Rich Fast: अमीर बनने की चाहत कौन नहीं रखता है. हर कोई चाहता है कि उसके अकाउंट में करोड़ों रुपये हो. आज के समय में अनुशासित तरीके से बजट तैयार करके हर महीने थोड़ी सेविंग और समझदारी से निवेश के जरिए आप यह लक्ष्य हासिल कर सकते हैं. अगर आप भी जल्द-से-जल्द करोड़पति बनना चाहते हैं तो यह समय बिल्कुल उपयुक्त है. इसकी वजह ये है कि नए फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत होने वाली है. नया फाइनेंशियल ईयर नए सिरे से फाइनेंशियल प्लानिंग करने के लिए बिल्कुल सही वक्त होता है.

महज 20 रुपये के निवेश से बन सकते हैं करोड़पति

महंगाई के इस दौर में बड़ी सेविंग करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है. लेकिन हर रोज 20 रुपये की सेविंग करना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है और प्रतिदिन 20 रुपये की अनुशासित बचत और निवेश से आप करोड़पति बन सकते हैं. आइए जानते हैं कि यह किस प्रकार मुमकिन है.

Mutual Fund में निवेश से हासिल हो सकता है लक्ष्य

म्यूचुअल फंड (Mutual Fund) में निवेश के जरिए आप करोड़पति बनने का लक्ष्य हासिल कर सकते हैं. इसकी वजह ये है कि पिछले 25 साल में म्यूचुअल फंड ने काफी बढ़िया रिटर्न दिया है. यहां तक कि कुछ फंड ने तो लॉन्ग टर्म में 20 फीसदी तक का रिटर्न दिया है. म्यूचुअल फंड में निवेश का सबसे बढ़िया तरीका है- सिस्टमैटिक इंवेस्टमेंट प्लान (SIP). इसमें आप हर महीने निवेश कर सकते हैं. म्यूचुअल फंड में हर माह निवेश के लिए बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत नहीं होती है. आप महज 500 रुपये से Mutual Fund में निवेश की शुरुआत कर सकते हैं.

ये है करोड़पति बनने का फॉर्मूला (How to become Crorepati)

मान लीजिए कि कोई व्यक्ति 20 साल की उम्र से प्रतिदिन 20 रुपये की सेविंग शुरू कर देता है, तो वह एक महीने में 600 रुपये बचा लेगा. अगर वह हर महीने 600 रुपये का निवेश म्यूचुअल फंड में करता है, तो वह व्यक्ति करोड़पति बन सकता है. इसके लिए व्यक्ति को 40 साल (480 महीने) तक हर महीने 600 रुपये का निवेश करना होगा. इस तरह उसे महज 2.88 लाख रुपये का निवेश करना होगा. इस निवेश पर अगर उसे औसतन 15 फीसदी सालाना का ब्याज मिलता है तो वह 40 साल में महज 2.88 लाख रुपये के निवेश पर 1.86 करोड़ रुपये जुटा सकता है.

लंबी अवधि के निवेश पर मिलता है बड़ा फायदा

म्यूचुअल फंड में निवेश पर बढ़िया रिटर्न पाने के लिए लंबी अवधि का निवेश फायदेमंद साबित होता है. इसकी वजह ये है कि इस दौरान कम्पाउंडिंग का फायदा मिलता है. उदाहरण के लिए अगर आप हर महीने 600 रुपये का निवेश 20 साल तक करते हैं और सालाना औसत रिटर्न की दर 15 फीसदी ही रहती है तो आपको 20 साल बाद महज 18.66 लाख रुपये मिलेंगे. इस दौरान आपका कुल निवेश 1.44 लाख रुपये का होगा.