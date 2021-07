Gold-Silver Price Today: सोना हुआ सस्ता, चांदी के रेट में भारी कमी, जानें आज का रेट

Gold Rate Silver Price Today 08 July 2021: भारतीय घरेलू बाजार में गुरुवार को सोने-चांदी की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है. इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (India Bullion And Jewellers Association) द्वारा जारी भाव के आधार पर सोना 208 रुपये सस्ता हो गया. वहीं, चांदी की कीमत में 1143 रुपये की भारी टूट दर्ज की गई है. 08 जुलाई को भारतीय बाजार में 999 शुद्धता वाले 24 कैरेट सोने की कीमत (Gold Price In India) कम होकर 47815 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई है. वहीं, 999 शुद्धता वाली चांदी की कीमत (Silver Price In India) 68285 रुपये प्रति किलो हो गई है.

सोने-चांदी का आज यानी 08 जुलाई का रेट

शुद्धता गुरुवार सुबह का भाव गुरुवार शाम का भाव सोना (प्रति 10 ग्राम) 999 47815 सोना (प्रति 10 ग्राम) 995 47624 सोना (प्रति 10 ग्राम) 916 43799 सोना (प्रति 10 ग्राम) 750 35861 सोना (प्रति 10 ग्राम) 585 27972 चांदी (प्रति 1 किलो) 999 68285

आज का भाव



सोने चांदी का आज का भाव

बुधवार को क्या रही कीमत?

बुधवार की सुबह देश में सोने की कीमत में मामूली टूट देखी गई. जबकि शाम के समय सोना मामूली बढ़त के साथ सोना 48023 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया. वहीं, 999 शुद्धता वाले एक किलो चांदी की कीमत 69428 रुपये प्रति किलो पहुंच गई. सोना-चांदी सुबह के मुकाबले शाम को महंगा हो गया. 07 जुलाई की शाम करीब 6 बजे के अपडेट के मुताबिक, 24 कैरेट सोने का रेट सुबह के मुकाबले 88 रुपये बढ़ने के साथ 48023 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया तो वहीं, चांदी की कीमत शाम को 95 रुपये महंगी होने के साथ 69428 रुपये प्रति किलो हो गई है.

ऐसे करें सोने की शुद्धता की पहचान

बता दें कि 24 कैरेट सोना सबसे शुद्ध होता है, लेकिन 24 कैरेट गोल्ड की ज्वेलरी नहीं बनती है.आम तौर पर ज्वेलरी बनाने के लिए 22 कैरेट सोने का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें 91.66 फीसदी सोना होता है. अगर आप 22 कैरेट सोने की ज्वेलरी लेते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें 22 कैरेट गोल्ड के साथ 2 कैरेट कोई और मेटल मिक्स किया गया है. ज्वेलरी में शुद्धता को लेकर हॉलमार्क से जुड़े 5 तरह के निशान होते हैं, और ये निशान ज्वेलरी में होते हैं.

इसमें से एक कैरेट को लेकर लेकर होता है. अगर 22 कैरेट की ज्वेलरी होगी तो उसमें 916, 21 कैरेट की ज्वेलरी पर 875 और 18 कैरेट की ज्वेलरी पर 750 लिखा होता है. वहीं अगर ज्वेलरी 14 कैरेट की होगी तो उसमें 585 लिखा होगा. आप खुद ज्वेलरी में इस निशान को देख सकते हैं.

मिस्ड कॉल से जानें भाव

22 कैरेट और 18 कैरेट गोल्ड जूलरी के खुदरा रेट जानने के लिए 8955664433 पर मिस्ड कॉल दे सकते हैं. कुछ ही देर में एसएमएस के जरिए रेट्स मिल जाएंगे. इसके अलावा लगातार अपडेट्स की जानकारी के लिए www.ibja.com पर देख सकते हैं.