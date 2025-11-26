शादियों के सीजन में आसमान छू रहा गोल्ड-सिल्वर का रेट, चांदी ₹1500 महंगी, सोने के भाव में भी उछाल

बुधवार, 26 नवंबर को 24 कैरेट सोने का भाव (प्रति 10 ग्राम) 1 लाख 26 हजार रुपये से ऊपर पहुंच गया है. वहीं, चांदी के दाम में बढ़ोतरी हुई है. इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) के अनुसार, मंगलवार 25 नवंबर की शाम को 22 कैरेट सोना ₹114609 प्रति 10 ग्राम था, जो आज 26 नवंबर को सुबह के समय बढ़कर ₹115420 प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गया है. आइए जानते हैं आज कितने रुपये महंगा हुआ है सोना और चांदी.

Gold-Silver Price 26 November 2025: सोना-चांदी का लेटेस्ट रेट

शुद्धता मंगलवार शाम का रेट बुधवार

सुबह का रेट कितना महंगा? सोना (प्रति 10 ग्राम) 999 (24 कैरेट) 125119 126004 ₹885 महंगा सोना (प्रति 10 ग्राम) 995 (23 कैरेट) 124618 125499 ₹881 महंगा सोना (प्रति 10 ग्राम) 916 (22 कैरेट) 114609 115420 ₹811 महंगा सोना (प्रति 10 ग्राम) 750 (18 कैरेट) 93839 94503 ₹664 महंगा सोना (प्रति 10 ग्राम) 585 (14 कैरेट) 73195 73712 ₹517 महंगा चांदी (प्रति 1 किलो) 999 156320 157856 ₹1536 महंगी

मंगलवार को सोने का भाव (999 शुद्धता यानी 24 कैरेट सोना)

सुबह का रेट: ₹125342 प्रति 10 ग्राम

शाम का रेट: ₹125119 प्रति 10 ग्राम

मंगलवार को चांदी का भाव (999 शुद्धता)

सुबह का रेट: ₹157019 प्रति किलो

शाम का रेट: ₹156320 प्रति किलो

इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) द्वारा जारी किए गए दाम पूरे देश में मान्य होते हैं, लेकिन इनमें जीएसटी शामिल नहीं होता है. गहने खरीदते समय सोने या चांदी की कीमत टैक्स समेत होने के कारण अधिक होती है. IBJA की ओर से केंद्र सरकार द्वारा घोषित भाव शनिवार, रविवार और केंद्र सरकार की छुट्टियों पर जारी नहीं किए जाते हैं.

