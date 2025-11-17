scorecardresearch
 

Gold-Silver Price Today: चांदी की कीमत 5 हजार से ज्यादा गिरी, सोना भी हुआ सस्ता... यहां देखें लेटेस्ट रेट

Gold-Silver Price: सोमवार, 17 नवंबर को सोना और चांदी की कीमतों में भारी गिरावट आई है. आज दोनों के रेट्स काफी सस्ते हो गए हैं. आइए जानते हैं क्या है आज गोल्ड और सिल्वर का लेटेस्ट भाव?

सोना-चांदी की कीमतों में गिरावट आई (Photo: AI Generated)
आज सोमवार, 17 नवंबर 2025 को सोना और चांदी के भाव में गिरावट दर्ज की गई है. इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) के अनुसार, शुक्रवार 14 नवंबर को 22 कैरेट (916 शुद्धता) सोने का भाव ₹114311 प्रति 10 ग्राम था, जो आज सुबह घटकर ₹112406 प्रति 10 ग्राम पर आ गया है.. बता दें, इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) की ओर से केंद्र सरकार द्वारा घोषित रेट शनिवार और रविवार के साथ-साथ केंद्र सरकार की छुट्टियों पर जारी नहीं किए जाते हैं.

Gold and Silver Price (Monday, 17 November 2025) सोना-चांदी का लेटेस्ट रेट

  शुद्धता शुक्रवार शाम का रेट सोमवार
सुबह का रेट		 कितना सस्ता या महंगा
सोना (प्रति 10 ग्राम) 999 (24 कैरेट) 124794 122714 ₹2,080 सस्ता
सोना (प्रति 10 ग्राम) 995 (23 कैरेट) 124294 122223 ₹2,071 सस्ता
सोना (प्रति 10 ग्राम) 916 (22 कैरेट) 114311 112406 ₹1,905 सस्ता
सोना (प्रति 10 ग्राम) 750 (18 कैरेट) 93596 92036 ₹1,560 सस्ता
सोना (प्रति 10 ग्राम) 585 (14 कैरेट) 73005 71788 ₹1,217 सस्ता
चांदी (प्रति 1 किलो) 999  159367 154130 ₹5,237 सस्ती

शुक्रवार को भी सस्ता हुआ था सोना-चांदी

IBJA रेट (शुक्रवार, 14 नवंबर 2025)

शुक्रवार को सोने का भाव (999 शुद्धता)
सुबह का रेट: ₹125428 प्रति 10 ग्राम
शाम का रेट: ₹124794 प्रति 10 ग्राम

शुक्रवार को चांदी का भाव (999 शुद्धता)
सुबह का रेट: ₹160656 प्रति किलो
शाम का रेट: ₹159367 प्रति किलो

इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) द्वारा जारी किए गए दाम देश में सर्वमान्य हैं लेकिन इनकी कीमतों में जीएसटी शामिल नहीं होती है. गहने खरीदते समय सोने या चांदी के रेट टैक्स समेत होने की वजह से अधिक होते हैं. बता दें इंडियन बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन की ओर से जारी कीमतों से अलग-अलग प्योरिटी के सोने के स्टैंडर्ड भाव की जानकारी मिलती है. ये सभी रेट टैक्स और मेकिंग चार्ज के पहले के हैं.

