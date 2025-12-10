चांदी के दाम में ₹7000 से ज्यादा का उछाल, सोना भी महंगा, चेक करें आज का रेट

बुधवार, 10 दिसंबर को सोना‑चांदी के दामों में बढ़ोतरी हुई है. आज चांदी की कीमत में 7 हजार से ज्यादा का उछाल आया है. वहीं, 24 कैरेट सोना (प्रति 10 ग्राम) ₹116 महंगा हो गया है. इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) के मुताबिक, मंगलवार को 22 कैरेट सोना ₹117224 प्रति 10 ग्राम था, जो आज बुधवार सुबह ₹117330 प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है.

Gold-Silver Price Today 10 December 2025: सोना-चांदी का लेटेस्ट रेट

आज चांदी (999, प्रति 1 किलो) के दाम में 7 हजार 457 रुपये की बढ़ोतरी हुई है.

शुद्धता मंगलवार शाम का रेट बुधवार

सुबह का रेट कितना महंगा? सोना (प्रति 10 ग्राम) 999 (24 कैरेट) 127974 128090 ₹116 महंगा सोना (प्रति 10 ग्राम) 995 (23 कैरेट) 127462 127577 ₹115 महंगा सोना (प्रति 10 ग्राम) 916 (22 कैरेट) 117224 117330 ₹106 महंगा सोना (प्रति 10 ग्राम) 750 (18 कैरेट) 95981 96068 ₹87 महंगा सोना (प्रति 10 ग्राम) 585 (14 कैरेट) 74865 74933 ₹68 महंगा चांदी (प्रति 1 किलो) 999 178893 186350 ₹7457 महंगी

मंगलवार को सोने का भाव (999 शुद्धता)

सुबह का रेट: ₹127409 प्रति 10 ग्राम

शाम का रेट: ₹127974 प्रति 10 ग्राम

मंगलवार को चांदी का भाव (999 शुद्धता)

सुबह का रेट: ₹177054 प्रति किलो

शाम का रेट: ₹178893 प्रति किलो

इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) द्वारा जारी किए गए दाम पूरे देश में मान्य होते हैं, लेकिन इनमें जीएसटी शामिल नहीं होता है. गहने खरीदते समय सोने या चांदी की कीमत टैक्स समेत होने के कारण अधिक होती है. IBJA की ओर से केंद्र सरकार द्वारा घोषित भाव शनिवार, रविवार और केंद्र सरकार की छुट्टियों पर जारी नहीं किए जाते हैं.

