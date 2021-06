Gold-Silver Price Today: घरेलू बाजार में सोना-चांदी के दाम जारी, जानें क्या है आज का भाव

Gold-Silver Price Today 03 June 2021: गुरुवार को घरेलू बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में बदलाव देखा गया है. 3 जून को सोने की कीमत में 7 रुपये की मामूली टूट हुई. वहीं चांदी 349 रुपये मजबूत हो गई. इंडिया बुलियन एंड ज्वेलरी एसोसिएशन (India Bullion And Jewellers Association, IBJA) के मुताबिक, 3 जून की सुबह 24 कैरट सोने (Gold) की कीमत 49211 रुपये प्रति 10 ग्राम है. वहीं, 999 शुद्धता वाली एक किलो चांदी (Silver) की कीमत 71700 रुपये प्रति किलो है.

गुरुवार (03 जून, 2021) को सोने-चांदी का भाव...

बुधवार को हुई थी मामूली गिरावट

वैश्विक बाजारों में बहुमूल्य धातुओं की कीमतों में गिरावट के कारण 2 जून यानी बुधवार को दिल्ली सर्राफा बाजार में 24 कैरेट सोना 101 रुपए की हानि के साथ 49218 रुपए प्रति 10 ग्राम रह गया. इंडिया बुलियन एंड ज्वेलरी एसोसिएशन (India Bullion And Jewellers Association, IBJA) ने इस बात की जानकारी दी. पिछले दिन के काराबोर में सोना 49319 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद दुआ था.

चांदी की कीमत भी बुधवार को पिछले कारोबारी दिन के मुकाबले 1062 रुपए टूटकर 71351 रुपए प्रति किलोग्राम रह गई. बुधवार को अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोना गिरावट के साथ 1,898 डॉलर प्रति औंस रह गया जबकि चांदी का भाव 27.74 डॉलर प्रति औंस पर स्थिर बनी रही.

IBJA के मुताबिक बुधवार (02 जून, 2021) को सोने-चांदी की कीमत...

मंगलवार को बाजार में ये रही सोने-चांदी की कीमत

मंगलवार को सोने की कीमत में 287 रुपए की तेजी दर्ज की गई थी जिसकी मदद से 24 कैरेट सोने का भाव 49319 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया. वहीं, चांदी की कीमत भी सोमवार के मुकाबले मंगलवार को 71350 रुपए प्रति किलोग्राम से 1063 रुपए बढ़कर 72413 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई.

IBJA के मुताबिक मंगलवार (01 जून, 2021) को सोने-चांदी की कीमत...

