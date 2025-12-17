scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

77% पैसा डूबोया... अब चार दिनों से बना रॉकेट, कल 14% उछला था शेयर

पिछले कुछ सालों में इस शेयर ने निवेशकों के पैसे डूबोए हैं, एक साल में ही इस शेयर में निवेशकी की वेल्‍थ 60 फीसदी से ज्‍यादा कम हुई है, जबकि पिछले साल जुलाई से अबतक 77 फीसदी की गिरावट आई है.

Advertisement
X
एग्जिकॉम शेयर में शानदार तेजी. (Photo: ITG)
एग्जिकॉम शेयर में शानदार तेजी. (Photo: ITG)

निवेशकों का करीब 80 फीसदी पैसा डूबो देने वाले शेयर में मंगलवार को शानदार तेजी देखी गई. यह शेयर इंट्राडे के दौरान 14 फीसदी से ज्‍यादा चढ़ गया, लेकिन आखिर में यह 7.77 फीसदी चढ़कर 123 रुपये पर बंद हुआ. पिछले 4 दिनों से इस शेयर में उछाल जारी है. हालांकि आज इस शेयर में मामूली गिरावट देखी जा रही है.

हम बात कर रहे हैं रेक्टिफायर्, एसी से डीसी कंवर्टर्स और ईवी चार्जर्स बनाने वाली एग्जिकॉम टेली-सिस्‍टम के शेयरों के बारे में. एक साल के दौरान इस शेयर में 60 फीसदी से ज्‍यादा की गिरावट आई है. हालांकि मंगलवार को इस शेयर में निवेशकों ने खूब दांव लगाया, जिस कारण यह इंट्राडे के दौरान 14 फीसदी चढ़ गया. 4 दिन में यह शेयर 23 फीसदी चढ़ा है. 

निवेशकों को तगड़ा नुकसान
एग्जिकॉम टेली-सिस्टम्स के शेयरों ने पिछले कुछ सालों में निवेशकों को तगड़ा नुकसान कराया है. इस शेयर ने इस साल 50 फीसदी का नुकसान कराया है, जबकि 6 महीने में यह शेयर 33 प्रत‍िशत गिरा है. वहीं जुलाई 2024 से लेकर अभी तक यह शेयर 77 फीसदी गिर गया है. जुलाई 2024 में इस शेयर का भाव 470 रुपये पर था और अभी इसका रेट 123 रुपये है. 

सम्बंधित ख़बरें

Stock Market Crash Reason
ये तीन कारण... जिनसे बिगड़ा शेयर बाजार का मूड, ताश के पत्तों की तरह बिखरे 10 शेयर 
Stock Crash
ये कैसा शेयर? रिटेलर बेच रहे... FII खरीद रहे, लेकिन स्टॉक प्राइस हुआ आधा 
Stock Market Fall
विदेशी बाजारों में भगदड़, खुलते ही बिखर गया शेयर बाजार 
Shakti Pumps Stock Price
पहले शेयर गिरा... फिर कंपनी को मिला तगड़ा ऑर्डर, 3 दिन से रॉकेट बना है स्टॉक  
HRS Aluglaze is engaged in the design, manufacturing, and installation of aluminium products, including windows, doors, curtain walls, cladding, and glazing systems.
Corona IPO की धांसू एंट्री, पैसे लगाने वालों की मौज... झटके में एक लॉट पर ₹5712 कमाई 
Advertisement

पिछले साल 16 दिसंबर 2024 को इसके शेयर ₹271.24 पर थे, जो इस शेयर का 52 सप्‍ताह का हाई लेवल है. यह शेयर अपने 1 साल के हाई से 62.69% फिसलकर कुछ दिनों पहले 9 दिसंबर 2025 को ₹101.20 पर आ गया था. यह लेवल इसके 52 सप्‍ताह का सबसे निचला स्‍तर है. 

वहीं रिकॉर्ड हाई की बात करें तो यह शेयर 2 जुलाई 2024 को यह ₹530.40 के रिकॉर्ड हाई पर था और वहां से 81% टूटकर निचले स्तर पर आया. ऐसे में देखा जाए तो रिकॉर्ड हाई से निवेशकों को तगड़ा नुकसान हुआ है. 

कब आया था ये शेयर? 
एग्जिकॉम टेली-सिस्टम्स के शेयरों की घरेलू स्टॉक मार्केट में मार्च 2024 में ही एंट्री हुई थी. इसका आईपीओ ₹429 करोड़ की साइज का था, तब इसके शेयर ₹142 के भाव पर जारी हुए थे. करीब 86% प्रीमियम पर एंट्री के बाद यह शेयर लगातार तेजी दिखाता रहा और आलम ये हुआ कि कुछ ही महीने में आईपीओ निवेशकों का कैपिटल करीब 3 गुना बढ़ गया.

(नोट- किसी भी शेयर में निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की मदद जरूर लें.) 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    Advertisement