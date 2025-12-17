77% पैसा डूबोया... अब चार दिनों से बना रॉकेट, कल 14% उछला था शेयर

निवेशकों का करीब 80 फीसदी पैसा डूबो देने वाले शेयर में मंगलवार को शानदार तेजी देखी गई. यह शेयर इंट्राडे के दौरान 14 फीसदी से ज्‍यादा चढ़ गया, लेकिन आखिर में यह 7.77 फीसदी चढ़कर 123 रुपये पर बंद हुआ. पिछले 4 दिनों से इस शेयर में उछाल जारी है. हालांकि आज इस शेयर में मामूली गिरावट देखी जा रही है.

हम बात कर रहे हैं रेक्टिफायर्, एसी से डीसी कंवर्टर्स और ईवी चार्जर्स बनाने वाली एग्जिकॉम टेली-सिस्‍टम के शेयरों के बारे में. एक साल के दौरान इस शेयर में 60 फीसदी से ज्‍यादा की गिरावट आई है. हालांकि मंगलवार को इस शेयर में निवेशकों ने खूब दांव लगाया, जिस कारण यह इंट्राडे के दौरान 14 फीसदी चढ़ गया. 4 दिन में यह शेयर 23 फीसदी चढ़ा है.

निवेशकों को तगड़ा नुकसान

एग्जिकॉम टेली-सिस्टम्स के शेयरों ने पिछले कुछ सालों में निवेशकों को तगड़ा नुकसान कराया है. इस शेयर ने इस साल 50 फीसदी का नुकसान कराया है, जबकि 6 महीने में यह शेयर 33 प्रत‍िशत गिरा है. वहीं जुलाई 2024 से लेकर अभी तक यह शेयर 77 फीसदी गिर गया है. जुलाई 2024 में इस शेयर का भाव 470 रुपये पर था और अभी इसका रेट 123 रुपये है.

पिछले साल 16 दिसंबर 2024 को इसके शेयर ₹271.24 पर थे, जो इस शेयर का 52 सप्‍ताह का हाई लेवल है. यह शेयर अपने 1 साल के हाई से 62.69% फिसलकर कुछ दिनों पहले 9 दिसंबर 2025 को ₹101.20 पर आ गया था. यह लेवल इसके 52 सप्‍ताह का सबसे निचला स्‍तर है.

वहीं रिकॉर्ड हाई की बात करें तो यह शेयर 2 जुलाई 2024 को यह ₹530.40 के रिकॉर्ड हाई पर था और वहां से 81% टूटकर निचले स्तर पर आया. ऐसे में देखा जाए तो रिकॉर्ड हाई से निवेशकों को तगड़ा नुकसान हुआ है.

कब आया था ये शेयर?

एग्जिकॉम टेली-सिस्टम्स के शेयरों की घरेलू स्टॉक मार्केट में मार्च 2024 में ही एंट्री हुई थी. इसका आईपीओ ₹429 करोड़ की साइज का था, तब इसके शेयर ₹142 के भाव पर जारी हुए थे. करीब 86% प्रीमियम पर एंट्री के बाद यह शेयर लगातार तेजी दिखाता रहा और आलम ये हुआ कि कुछ ही महीने में आईपीओ निवेशकों का कैपिटल करीब 3 गुना बढ़ गया.

(नोट- किसी भी शेयर में निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की मदद जरूर लें.)

