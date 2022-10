Elon Musk के परफ्यूम की ताबड़तोड़ बिक्री, देखते ही देखते हो गया Sold Out

दुनिया के सबसे अमीर शख्स का कारोबार तेजी से दौड़ रहा है. हम Tesla या फिर स्पेसएक्स की बात नहीं कर रहे, बल्कि हाल ही शुरू हुए एलन मस्क (Elon Musk) के परफ्यूम के बिजनेस के बारे में बता रहे हैं. हफ्तेभर पहले ही उन्होंने एक नया परफ्यूम ब्रांड पेश किया था. Burnt Hair नाम के इस परफ्यूम के बारे में मस्क ने दावा किया था कि ये धरती की सबसे अच्छी खुशबू 'Finest Fragrance On Earth' है. बस फिर क्या था खरीदार इस महंगे परफ्यूम पर टूट पड़े.

एक झटके में हो गया सोल्ड आउट

बुधवार सुबह एलन मस्क (Elon Musk) ने अपने ट्विटर हैंडल पर ट्वीट (Tweet) करते हुए उनके इस परफ्यूम की जोरदार बिक्री के बारे में बताते हुए पोस्ट किया. इसमें मस्क ने बताया कि Burnt Hair परफ्यूम की 28,700 शीशी पहले ही बिक चुकी हैं! अब इस अद्वितीय, लिमिटेड एडिशन में से महज 1,300 शीशी ही बची हैं. इसके कुछ ही देर बाद उन्होंने अपने इस ट्वीट पर रिप्लाई करते हुए ऐलान किया कि यह परफ्यूम पूरी तरह सोल्ड आउट (Sold Out) हो चुका है.

28,700 bottles of exquisite Burnt Hair perfume already sold!



Only 1,300 left of this unique, limited edition, collector’s item. https://t.co/Gh2Zg7B5qX