अब कितना गिरेंगे ये चर्चित शेयर? 40% तक टूटे भाव, एक्‍सपर्ट्स बोले- अभी दबाव में स्‍टॉक्‍स

पिछले कुछ समय से चर्चित डिफेंस शेयर कोचीन शिपयार्ड और मझगांव डॉक के शेयर में बड़ी गिरावट आई है. ये दोनों शेयर आपने रिकॉर्ड हाई से करीब 40 फीसदी नीचे आ चुके हैं.

डिफेंस शेयरों में बड़ी गिरावट. (Photo: File/ITG)
डिफेंस सेक्‍टर की कंपनियों के शेयरों में कुछ दिनों से बड़ी गिरावट देखी जा रही है. कुछ कंपनियों के शेयर तो अपने रिकॉर्ड हाई लेवल से काफी नीचे आ चुके हैं और ओवरसोल्‍ड जोन में कारोबार कर रहे हैं. कोचीन शिपयार्ड और मझगांव डॉक शिपबिल्‍डर्स इसके ताजा उदाहरण हैं. ये दोनों देश अपने रिकॉर्ड हाई लेवल से करीब 40 फीसदी नीचे आ चुके हैं. 

कोचीन शिपयार्ड के शेयर मंदी के दौर से गुजर रहे हैं और 33.3 के RSI के साथ ओवरसोल्ड जोन की ओर बढ़ रहे हैं. 30 से नीचे का RSI यह दर्शाता है कि शेयर ओवरसोल्ड है और खरीदारों की तुलना में बेचने वाले ज्‍यादा हैं. दूसरी ओर मझगांव डॉक के शेयर का RSI 28.8 के लेवल पर आ चुका है, जो यह दिखाता है कि यह शेयर काफी टूट चुका है. 

काफी दबाव में ये दोनों शेयर
कोचीन शिपयार्ड और मझगांव डॉक दोनों के शेयर 5 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन, 50 दिन, 100 दिन और 200 दिन के मूविंग एवरेज से नीचे कारोबार कर रहे हैं, जो इन डिफेंस स्‍टॉक में मंदी का संकेत देता है. कोचीन शिपयार्ड के शेयर आज मामूली तेजी के साथ 1618 रुपये पर बंद हुआ, जबकि पिछला बंद भाव 1617 रुपये था. इस डिफेंस कंपनी का मार्केट कैप 4556 करोड़ रुपये है. इस स्‍टॉक ने 2 साल में 155% और 3 साल में 428 फीसदी क तेजी दिखाई है. 

इसी क्रम में, मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स के शेयर 2% टूटकर 2439 रुपये पर बंद हुए. रक्षा क्षेत्र की इस कंपनी का मार्केट कैप घटकर 1,00,490 करोड़ रुपये रह गया है. हालांकि, इस मल्टीबैगर स्टॉक ने दो वर्षों में 139.58% और तीन वर्षों में 458% की बढ़त हासिल की है. मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स के शेयरों में अपने रिकॉर्ड हाई लेवल 3778 रुपये से 34% की गिरावट आई है. 

इन शेयरों पर क्‍या करें? 
मेहता इक्विटीज के तकनीकी विश्लेषक रियांक अरोरा ने कहा कि कोचीन शिपयार्ड में गिरावट आने पर जोरदार खरीदारी के साथ एक मजबूत लॉन्‍गटर्म तेजी बना हुआ है. इसका सपोर्ट 1,560-1,580 रुपये के आसपास है. गति अच्छी है और अगली चाल से पहले कीमत स्थिर हो रही है. यह  1,650 रुपये से ऊपर जाता है तो 1,700-1,740 रुपये के लेवल पर पहुंच सकता है. लेकिन अगर गिरावट आती है तो यह 1,560 रुपये के नीचे आ सकता है. बोनान्ज़ा के टेक्निकल रिसर्च एक्‍सपर्ट ड्रुमिल विथलानी ने कहा कि यह स्टॉक स्पष्ट रूप से गिरावट के दौर में है. इसका सपोर्ट 1600 रुपये और 1400 रुपये पर है और टारगेट 1800-1850 रुपये पर है. 

मझगांव डॉक के शेयरों पर रियांक अरोरा का कहना है कि इसे 2,400-2,430 रुपये पर सपोर्ट मिल रहा है. अगर यह 2520 रुपये का लेवल तोड़ता है तो तेजी का दौर दिखा सकता है. शॉर्ट टर्म में इसमें 2,580-2,640 रुपये का टारगेट दिख रहा है. इक्विटी टेक्निकल रिसर्च, शितिज गांधी ने कहा कि 2,650 रुपये का लेवल अहम है अगर यह शेयर जल्‍दी से यह लेवल नहीं पाता है तो और गिरावट आ सकती है.

(नोट- यहां बताया गया टारगेट एक्‍सपर्ट्स के अपने विचार हैं. aajtak.in इसकी जिम्‍मेदारी नहीं लेता है. किसी भी शेयर में निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की मदद जरूर लें.) 

---- समाप्त ----
