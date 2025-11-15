ड्रोन, रडार और पुर्जे... डिफेंस कंपनी को मिला 871cr रुपये का नया ऑर्डर, शेयर में तेजी

भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) के शेयरों में शुक्रवार के कारोबार में शेयरों में शानदार तेजी आई, क्योंकि कंपनी ने एक्सचेंजों को एक और ऑर्डर मिलने की जानकारी दी. कंपनी ने एक्‍सचेंज को बताया कि उसे एक बड़ा ऑर्डर मिला है, जिस कारण शुक्रवार को बीएसई पर बीईएल के शेयर 1.24 प्रतिशत बढ़कर 425 रुपये के दिन के उच्चतम स्तर पर पहुंच गए, जबकि पिछली बार यह 419.80 रुपये पर बंद हुआ था. कारोबार बंद होने पर यह शेयर 1.60% चढकर 426.50 रुपये पर था.

सप्‍ताह के आखिरी कारोबारी दिन एक नियामक फाइलिंग में कंपनी ने नए कॉन्‍ट्रैक्‍ट का ऐलान किया. कंपनी ने कहा कि नवरत्न सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रम, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल) ने 10 नवंबर 2025 को 871 करोड़ रुपये के अतिरिक्त ऑर्डर हासिल किए हैं.

कंपनी के पास मजबूत ऑर्डर

फाइलिंग के अनुसार मिले प्रमुख ऑर्डरों में अग्नि नियंत्रण प्रणाली, थर्मल इमेजर, ग्राउंड सपोर्ट उपकरण, अपग्रेड, स्पेयर्स, सेवाएं आदि शामिल हैं. इसके अलावा, 10 नवंबर को बीईएल ने अलग से बताया था कि उसे 30 अक्टूबर 2025 को किए गए अंतिम खुलासे के बाद से 792 करोड़ रुपये के अतिरिक्त ऑर्डर मिले हैं. इस ऑर्डर के तहत रक्षा नेटवर्क, रेडियो संचार नेटवर्क, रडार, संचार उपकरण, ड्रोन, युद्ध प्रबंधन प्रणाली, गन साइटिंग सिस्टम, पुर्जे, सेवाएं आदि शामिल थे.

कंपनी की वित्तीय स्थिति

ऑर्डर फ्लो में तेजी एक मजबूत वित्तीय प्रदर्शन देखा जा रहा है. वित्त वर्ष 26 की दूसरी तिमाही में, बीईएल का समेकित शुद्ध लाभ साल-दर-साल 17.86 प्रतिशत बढ़कर 1,286.13 करोड़ रुपये हो गया, जबकि एक साल पहले इसी अवधि में यह 1,091.27 करोड़ रुपये था.

जुलाई-सितंबर 2025 तिमाही के लिए परिचालन से राजस्व 25.75 प्रतिशत बढ़कर 5,763.65 करोड़ रुपये हो गया, जो वित्त वर्ष 25 की इसी तिमाही में 4,583.41 करोड़ रुपये था.

BEL शेयरों का प्रदर्शन

1 महीने में इस शेयर ने 6 फीसदी की तेजी दिखाई है, जबकि 6 महीने में इसमें 23 फीसदी की तेजी आई है. YTD के दौरान इस शेयर में 45 फीसदी की तेजी आई है. एक साल में यह शेयर 51 फीसदी और पांच साल के दौरान इस शेयर में 1080 फीसदी की तेजी आई है.

(नोट- किसी भी शेयर में निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की मदद जरूर लें.)

