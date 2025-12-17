scorecardresearch
 
5 साल के निचले स्‍तर पर कच्‍चा तेल... फिर ट्रंप ने लिया ये फैसला, बिखरा शेयर बाजार

मंगलवार को कच्‍चा तेल 5 साल के निचले स्‍तर पर पहुंच गया था, लेकिन आज इसमें तेजी देखी जा रही है, क्‍योंकि ट्रंप ने वेनेजुएला से आने और जाने वाले सभी टैंकरों पर कंप्‍लीट ब्‍लॉक करने का आदेश दिया है.

ट्रंप के फैसले के बाद गिरा बाजार (Photo: ITG)
अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्‍ड ट्रंप (Donald Trump) के एक फैसले के बाद तेल बाजार में हलचल तेज हो गई. कच्‍चे तेल का भाव 5 साल के निचले स्‍तर पर पहुंचने के बाद अब तेजी दिखा रहा है. मंगलवार को कच्‍चे तेल का वायदा भाव 54.89 डॉलर प्रति बैरल पर था, जो 5 साल के निचले स्‍तर के करीब है. यह गिरावट इसलिए आई थी, क्‍योंकि रूस यूक्रेन शांति वार्ता में तेजी दिखी, जिससे पश्चिमी देशों द्वारा रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों में ढील की संभावना बनी और सप्लाई बढ़ने की उम्मीद थी. 

हालांकि आज ट्रंप के एक सख्‍त आदेश के बाद बुधवार को अमेरिकी कच्चे तेल का वायदा भाव 1.3 फीसदी यानी 72 सेंट बढ़कर 55.99 डॉलर पर कारोबार कर रहा है. ट्रंप ने वेनेजुएला (Venezuela) में प्रवेश करने और वहां से बाहर जाने वाले सभी प्रतिबंधित ऑयल टैंकरों पर टोटल और कंप्लीट ब्लॉक करने का आदेश दिया है. 

ट्रंप ने क्‍या कहा है? 
अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्‍ड ट्रंप ने कहा कि वह अब वेनेजुएला के शासकों को एक विदेशी आतंकवादी संगठन के तौर पर देख रहे हैं. ट्रंप का यह बयान ऐसे वक्‍त में आया है, जब अमेरिका ने वेनेजुएला के बॉर्डर के पास एक प्रतिबंधित ऑयल टैंकर को जब्‍त किया था.  इससे वेनेजुएला के राष्ट्रपति Nicolas Maduro की सरकार दबाव बढ़ रहा है और इसे एक कार्रवाई के तौर पर भी देखा जा रहा है. ट्रंप ने निकोलस पर अमेरिका में ड्रग्‍स की तस्‍करी के लिए जिम्‍मेदार होने का आरोप भी लगाया है. 

शेयर बाजार में गिरावट
ट्रंप के इस फैसले की वजह से अमेरिका से एशिया तक के शेयर बाजारों में गिरावट देखी गई है. भारतीय शेयर बाजार में भी गिरावट देखी जा रही है. सेंसेक्‍स 153 अंक टूटकर कारोबार कर रहा है, जबकि निफ्टी 25800 के करीब है. इसमें 50 अंकों की गिरावट आई है. 

बीएसई के टॉप 30 शेयरों में से 17 शेयरों में तेजी देखी जा रही है, जबकि 13 शेयर गिरावट पर कारोबार कर रहे हैं. एसबीआई, एक्सिस बैंक और जोमैटो के शेयरों में तेजी है, जबकि आईसीआईसीआई, अडानी पोर्ट और टाटा ट्रेट के शेयरों में गिराव दर्ज की गई है. 

स्‍मॉल और मिडकैप में बड़ी गिरावट 
सेंसेक्‍स और निफ्टी भले ही मामूली गिरावट पर कारोबार कर रहे हैं, लेकिन स्‍मॉल और मिडकैप में भारी गिरावट आई है. जिस कारण ज्‍यादातर रिटेलर्स के पोर्टफोलियो भी लाल रंग में रंगे हुए हैं. बीएसई स्‍मॉलकैप 220 अंक गिरकर 50524 कर कारोबार कर रहा है, जबकि बीएसई मिडकैप 106 अंक टूटकर 46085 पर है.  

(नोट- किसी भी शेयर में निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की मदद जरूर लें.) 

