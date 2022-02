चार रुपये से कम के इस स्टॉक ने निवेशकों को बनाया करोड़पति, 20 साल में एक लाख के हुए 6.5 करोड़

Best Multibagger Stocks of 2022: पिछले एक-डेढ़ साल में कई शेयरों ने निवेशकों को मालामाल किया है. इनमें कई मल्टीबैगर स्टॉक (Multibagger Stocks) या पेनी स्टॉक (Penny Stock) शामिल रहे हैं. इन स्टॉक्स की कामयाबी को देखते हुए शेयर बाजार में निवेश की शुरुआत करने वाले कई लोग जल्द-से-जल्द अमीर बनने का सपना देखने लगते हैं. कई लोगों का ये सपना साकार भी हो जाता है लेकिन इसके लिए जरूरी है सही स्टॉक का चुनाव. इक्विटी मार्केट में सफलता की दिशा में उठाया गया यह पहला कदम होता है. अगर आप कंपनी के बिजनेस मॉडल और सस्टेनिबिलिटी का एनालिसिस करते हुए दांव लगाते हैं तो आप भी SRF Ltd के निवेशकों की तरह किसी भी अन्य एसेट की तुलना में बढ़िया रिटर्न पा सकते हैं.

SRF ने निवेशकों को दिया जबरदस्त रिटर्न

इस केमिकल कंपनी के स्टॉक की 2021 में जबरदस्त रिटर्न देने को लेकर खूब चर्चा रही. लेकिन इससे पहले भी यह स्टॉक अपने निवेशकों को बढ़िया रिटर्न देता रहा है. कंपनी के शेयर का भाव (SRF Share Price) 22 फरवरी, 2002 को 3.71 रुपये पर था. इस कंपनी के एक स्टॉक का भाव (SRF Stock Price) 25 फरवरी, 2022 को बाजार बंद होने के समय 2424.50 रुपये पर रहा. इस तरह कहा जा सकता है कि इस स्टॉक ने पिछले 20 साल में अपने निवेशकों को करीब 65,250 फीसदी का रिटर्न (SRF Stock Return) दिया.

एक साल में 125 फीसदी का रिटर्न

पिछले एक महीने में इस स्टॉक का भाव 2,349 रुपये से 3.5 फीसद चढ़कर 2,424.50 रुपये पर पहुंच गया. वहीं, छह महीने पहले कंपनी का शेयर 1,812 रुपये पर था जो 25 फरवरी, 2022 को करीब 35 फीसदी के उछाल के साथ 2,424.50 रुपये पर पहुंच गया. एक साल पहले इस स्टॉक का भाव 1,090 रुपये पर था. इस तरह इस स्टॉक ने इस अवधि में करीब 125 फीसदी का रिटर्न दिया है.

एक दशक में 4,350 फीसदी का उछाल



पिछले पांच साल में यह स्टॉक 675 फीसदी के भारी उछाल के साथ 315 रुपये से 2,424.50 रुपये पर पहुंचा है. SRF Share का भाव करीब एक दशक पहले 54.54 रुपये पर था. आज के समय में यह 2,424.50 रुपये पर पहुंच चुका है. इस तरह इस स्टॉक ने एक दशक में अपने निवेशकों को 4,350 फीसदी का रिटर्न दिया है.

एक लाख के हुए 6.53 करोड़ रुपये

अगर किसी इंवेस्टर ने इस स्टॉक में 20 साल पहले एक लाख रुपये इंवेस्ट किया होगा तो वह रकम अब 6.53 करोड़ रुपये हो गई होगी. इसी तरह अगर किसी ने एक दशक पहले इस स्टॉक में एक लाख रुपये लगाए होंगे तो वह रकम अब 44.50 लाख रुपये हो गई होगी.