Best Multibagger Stock FY22: ये है इस वित्त वर्ष का सबसे कमाऊ स्टॉक, साल भर में 10 हजार से बनाया 3.5 लाख

Top Multibagger Stock: इस सप्ताह गुरुवार को अंतिम सेशन का ट्रेड होते ही वित्त वर्ष 2021-22 समाप्त हो गया. पिछले कुछ महीने बिकवाली की चपेट में रहने के बाद भी यह वित्त वर्ष घरेलू शेयर बाजार (Share Market) के लिए शानदार साबित हुआ है. इस दौरान बीएसई सेंसेक्स (BSE Sensex) और एनएसई निफ्टी (NSE Nifty) दोनों में जबरदस्त तेजी आई. बीएसई पर लिस्टेड सभी कंपनियों का सम्मिलित बाजार पूंजीकरण (MCap) इस दौरान बढ़कर 263.91 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गया. यह ठीक एक साल पहले यानी 31 मार्च 2011 के 204.31 लाख करोड़ रुपये से करीब 60 लाख करोड़ रुपये ज्यादा है. इस दौरान कुछ स्टॉक्स ने मल्टीबैगर रिटर्न (Multibagger Return) देकर इन्वेस्टर्स को मालामाल बनाया. आज हम बात करने जा रहे हैं उस शानदार स्टॉक की, जो इस वित्त वर्ष में रिटर्न देने के मामले में चार्ट पर टॉपर रहा है.

इस स्टॉक में आई सबसे ज्यादा तेजी

हम बात कर रहे हैं Cosmo Ferrites की, जो इस वित्त वर्ष के दौरान सबसे बेहतर रिटर्न देने वाला स्टॉक साबित हुआ है. पिछले साल 31 मार्च को इस स्टॉक की वैल्यू मात्र 17.50 रुपये थी. गुरुवार के कारोबार के समाप्त होने के बाद अब जब वित्त वर्ष 2021-22 समाप्त हो चुका है, यह स्टॉक 609.30 रुपये पर बंद हुआ है. इसका मतलब हुआ कि पिछले 1 साल के दौरान यानी 31 मार्च 2021 से 31 मार्च 2022 के दौरान इस स्टॉक ने 3,381.71 फीसदी की जबरदस्त छलांग लगाई है.

हजारों के इन्वेस्टर बन गए लखपति

ब्रॉडर मार्केट को देखें तो बीते वित्त वर्ष में बीएसई सेंसेक्स 18.53 फीसदी चढ़ा है. बीएसई मिडकैप और स्मॉलकैप क्रमश: 19.11 फीसदी और 36.22 फीसदी मजबूत हुआ है. इस दौरान पेनी स्टॉक्स को छोड़ दें तो बीएसई पर 566 स्टॉक्स में 100 फीसदी से ज्यादा की तेजी आई है. हालांकि Cosmo Ferrites की छलांग के सामने ये सारे बौने साबित हो जाते हैं. Cosmo Ferrites की तेजी का अंदाजा इस बात से लगाइये कि अगर ठीक साल पहले किसी ने इस स्टॉक में महज 10 हजार रुपये लगाए होते तो आज उसके पास 3.48 लाख रुपये होते.

इन स्टॉक्स ने भी भर दी झोली

इसके अलावा भी कुछ अन्य स्टॉक्स ने शानदार परफॉर्म किया है. बीएसई पर Xpro India, Automotive Stamping and Assemblies, Alogquant Fintech, National Standard (India), Lloyds Metals and Energy और Tata Teleservices (Maharashtra) जैसे स्टॉक्स ने बीते 1 साल में 1000 फीसदी से 1,850 फीसदी का रिटर्न दिया है. इसी तरह Kwality Pharmaceuticals, Radhika Jeweltech, Available Finance, Lotus Chocolate Company, Ritesh Properties, Nakoda Group of Industries, Gita Renewable Energy, Sadhana Nitro Chem, Parnax Lab, Veer Global Infraconstruction, Gorani Industries, Nandan Denim और Shivalik Bimetal Controls के स्टॉक्स में इस दौरान 500 से 1000 फीसदी तक की तेजी आई है.

(Disclaimer: शेयर बाजार में पैसे लगाने पर कई तरह के रिस्क होते हैं. स्टॉक मार्केट में पैसे लगाने से पहले आप खुद से रिसर्च जरूर करें या अपने पर्सनल फाइनेंस एडवाइजर की सलाह लें.)