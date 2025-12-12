scorecardresearch
 
53% गिरा अनिल अंबानी का ये शेयर, 34 रुपये पर आया भाव, एक्‍सपर्ट ने दी बड़ी सलाह!

अनिल अंबानी का एक शेयर 6 महीने में 53 फीसदी टूट चुका है, जिसे लेकर एक्‍सपर्ट ने अब सुझाव किया है कि निवेशक क्‍या कर सकते हैं? अनिल अंबानी का यह शेयर 33 रुपये पर कारोबार कर रहा है.

रिलायंस पावर के शेयर में गिरावट. (Photo: Representative/ITG)
अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस पावर लिमिटेड (RPower) के शेयरों में गुरुवार को भी गिरावट देखने को मिली. यह शेयर गुरुवार को 1.38 प्रतिशत गिरकर 33.51 रुपये पर बंद हुआ. वहीं शुक्रवार को इसमें तेजी देखी जा रही है और 34 रुपये पर कारोबार कर रहा है. इस लेबल पर पिछले छह महीनों में शेयरों की कीमत में 52.98 फीसदी की भारी गिरावट आई है. हालिया गिरावट ED द्वारा SECI बैंक गारंटी से जुड़े मामले में शिकायत दर्ज करने के बाद आई है. 

यह शिकायत कंपनी, उसकी सहायक कंपनियों- रिलायंस एनयू बेस लिमिटेड और रोजा पावर सप्‍लाई कंपनी लिमिटेड और मनोज भैयासाहेब पोंगडे के साथ-साथ अन्‍य थर्ड  पार्टी के खिलाफ दर्ज की गई थी. रिलायंस पावर ने बीएसई फाइलिंग में कहा कि 7 नवंबर, 2024 और 14 नवंबर, 2024 की पूर्व सूचनाओं के माध्यम से हमने सूचित किया था कि कंपनी, रिलायंस एनयू बेस लिमिटेड ने उक्त बैंक गारंटी की व्यवस्था करने वाले तीसरे पक्षों के खिलाफ 16 अक्टूबर, 2024 को दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा में आपराधिक शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके आधार पर उक्त तीसरे पक्षों के खिलाफ 11 नवंबर, 2024 को FIR दर्ज की गई है. 

कंपनी ने आगे कहा कि यह दोहराया जाता है कि रिलायंस पावर, उसकी सहायक कंपनियां और उसके कर्मचारी सही तरीके से काम कर रहे थे और वे तीसरे पक्ष द्वारा किए गए धोखाधड़ी, जालसाजी और साजिश के शिकार हैं. उक्त एफआईआर के आधार पर, ईडी ने अपनी जांच शुरू की. ईडी के आरोपों की अभी न्यायिक जांच नहीं हुई है और कंपनी को किसी भी गलत काम का दोषी नहीं पाया गया है. 

कंपनी ने मनी लॉन्ड्रिंग पर क्‍या बोला? 
कंपनी ने मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (PMLA) के कथित उल्लंघन के लिए ईडी द्वारा 10,117 करोड़ रुपये की संपत्ति की अस्थायी कुर्की से संबंधित रिपोर्टों पर स्पष्टीकरण भी जारी किया. कंपनी ने कहा कि कुल मूल्य में से 8,078 करोड़ रुपये रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड (आरकॉम) की संपत्तियों से संबंधित हैं, जो 2019 से रिलायंस समूह का हिस्सा नहीं है. 

रिलायंस पावर शेयर का क्‍या होगा?
इसमें यह भी उल्लेख किया गया है कि अनिल डी अंबानी साढ़े तीन साल से अधिक समय से रिलायंस पावर के निदेशक मंडल में नहीं रहे हैं. कुछ विश्लेषकों ने सुझाव दिया कि 30 रुपये रिलायंस पावर के शेयर के लिए एक महत्वपूर्ण सपोर्ट लेवल है, जबकि शेयर को निकट भविष्य में 36-40 रुपये के लेवल पर रेसिस्‍टेंस लेवल है . 

सेबी रजिस्‍टर्ड रिसर्च एक्‍सपर्ट एआर रामचंद्रन के अनुसार, शेयर में गिरावट दिख रही है, लेकिन डेली चार्ट पर यह ओवरसोल्ड भी है, जिसका अगला सपोर्ट 29.92 रुपये पर है. निवेशकों को तभी खरीदना चाहिए जब डेली क्लोजिंग 36.11 रुपये के रेजिस्टेंस से ऊपर हो, जिससे निकट भविष्य में 44 रुपये का अपसाइड टारगेट बन सकता है. 

आनंद राठी के सीनियर मैनेजर और टेक्निकल रिसर्च, जिगर एस पटेल ने कहा कि शेयर को 30 रुपये पर सपोर्ट और 40 रुपये पर रेजिस्टेंस मिल रहा है. 40 रुपये से ऊपर ब्रेकआउट होने पर शेयर 43 रुपये की ओर बढ़ सकता है और शॉर्ट-टर्म ट्रेडिंग बैंड 30 रुपये से 43 रुपये के बीच रहने की उम्मीद है. 

(नोट- किसी भी शेयर में निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की मदद जरूर लें.)

---- समाप्त ----
