अचानक Anil Ambani के शेयर फिर धड़ाम, ED के एक्शन से बेहाल, जानिए अब क्या हुआ

देश के सबसे अमीर इंसान मुकेश अंबानी (Mukesh Ambani) के छोटे भाई अनिल अंबानी (Anil Ambani) के नेतृत्व वाले रिलायंस ग्रुप पर प्रवर्तन निदेशालय (ED) के एक्शन का असर अभी भी जारी है. सप्ताह के पहले कारोबारी दिन सोमवार को शेयर बाजार में गिरावट के बीच उनकी दो कंपनियों रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयर खुलते ही बिखर गए. Reliance Infra Share में तो 5 फीसदी का लोअर सर्किट लग गया, वहीं दूसरी ओर Reliance Power Share भी इतनी ही गिरावट के साथ कारोबार कर रहा था. बीते छह महीने में इन दोनों मल्टीबैगर शेयरों (Multibagger Stocks) ने अपने निवेशकों को तगड़ा घाटा कराया है.

अनिल अंबानी के शेयर क्यों टूटे?

सोमवार को जहां शेयर बाजार के दोनों इंडेक्स सेंसेक्स-निफ्टी गिरावट के साथ कारोबार कर रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर अनिल अंबानी की कंपनियों के शेयरों का भी हाल-बेहाल नजर आया. RInfra Share तो 52 वीक के नए लो-लेवल तक फिसल गया. RPower Share गिरकर 35.80 रुपये के स्तर पर आ गया. रिपोर्ट के मुताबिक, प्रवर्तन निदेशालय द्वारा ने SECI बैंक गारंटी से जुड़े मामले में पूरक अभियोजन शिकायत दर्ज किए जाने का असर Anil Ambani Stocks पर देखने को मिला है. ये यह शिकायत उनकी कंपनियों की सब्सिडियरी रिलायंस एनयू बेस लिमिटेड और रोजा पावर सप्लाई कंपनी लिमिटेड, मनोज भैयासाहेब पोंगडे समेत अन्य थर्ड पार्टी के खिलाफ दर्ज की गई.

रिलायंस पावर की ओर से स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में इस संबंध में जानकारी दी गई है. हालांकि, कंपनी के बयान में कहा गया कि Reliance Power, उसकी सहायक कंपनियां और उसके कर्मचारियों ने ईमानदारी से काम किया है और वे तीसरे पक्ष द्वारा की गई धोखाधड़ी, जालसाजी, ठगी और षडयंत्र के शिकार हैं. इसके साथ ही कहा गया कि ईडी की इस कार्रवाई से कंपनी के कामकाज पर किसी भी तरह का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा.

Reliance Infra में लोअर सर्किट

अनिल अंबानी के दोनों शेयरों की सोमवार की परफॉर्मेंस पर नजर डालें, तो Reliance Infra Share में एक बार फिर लोअर सर्किट लगा. 150 रुपये के स्तर पर ओपन होने के बाद अचानक इसमें उथल-पुथल मचने लगी और फिर ये स्टॉक 5 फीसदी फिसलकर 146.97 रुपये पर आ गया, जो इसका नया लो-लेवल है. ED के अनिल अंबानी के नेतृत्व वाले रिलायंस ग्रुप पर ताबड़तोड़ एक्शन के बीच बीते छह महीने में इस शेयर में पैसे लगाने वालों को तगड़ा नुकसान उठाना पड़ा है. इस अवधि में रिलायंस पावर शेयर 62 फीसदी से ज्यादा फिसला है.

Reliance Power का शेयर भी धराशायी

बात रिलायंस पावर शेयर की करें, तो खबर लिखे जाने तक ये अनिल अंबानी स्टॉक 5.12 फीसदी की गिरावट लेकर 35.75 रुपये पर कारोबार कर रहा था. शेयर में गिरावट के चलते कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन भी गिरकर 14820 करोड़ रुपये रह गया. रिलायंस इंफ्रा की तरह ही RPower Share ने भी अपने निवेशकों को पिछले छह महीने में 45% का निगेटिव रिटर्न दिया है.

दोनों ही शेयर हैं मल्टीबैगर

लगातार गिरावट के साथ कारोबार करने वाले अनिल अंबानी ये दोनों ही शेयर Multibagger Stock हैं और खास बात ये है कि ये दोनों ही अपने लाइफ टाइम हाई से 99% टूटने के बाद फिर से खड़े हुए थे. हालांकि, अब इनका फिर से बुरा हाल है. बता दें कि Reliance Power Stock ने बीते पांच साल में 3.95 रुपये से 35 रुपये के पार का सफर तय किया है और निवेशकों की रकम को नौ गुना कर दिया है. रिलायंस पावर का रिटर्न 810% रहा है. दूसरी ओर Reliance Infra Stock ने भी पिछले पांच सालों में अपने निवेशकों को 411.20% का रिटर्न दिया है और निवेशकों की रकम को पांच गुना बढ़ा दिया है.

(नोट- शेयर बाजार में किसी भी तरह के निवेश से पहले अपने मार्केट एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें.)

