Anand Mahindra को India Vs Pakistan मैच कर देता है बेचैन, तनाव से बचने को अपनाते हैं ये तरीके

आनंद महिंद्रा (Anand Mahindra) को भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाला क्रिकेट मैच (India vs Pakistan T20 World Cup Match) बेहद बेचैन कर देता है. मैच के दौरान तनाव मुक्त रहने के लिए वो बेहद खास नुस्खे अपनाते हैं. अपनी एक ट्विटर पोस्ट में उन्होंने इस बारे में बताया है.

खुद पर लगाया नजरबट्टू स्प्रे

आनंद महिंद्रा का कहना है कि वो इंडिया-पाकिस्तान मैच के लिए तैयार है. हमेशा की तरह उन्होंने खुद के ऊपर एक नजरबट्टू स्प्रे लगा लिया है, ताकि कोई बैड लक उनके साथ ना रहे. इतना ही नहीं उनकी बगल में उन्होंने एक एंटी-स्ट्रेस बॉल भी रखी है और एक वरी बीड्स (लकड़ी के मोतियों से बना ब्रेसलेट) भी उनके पास में ही पड़ी है.

एंटी-स्ट्रेस बॉल वही होती है, जो आम तौर पर अस्पतालों में रक्तदान के वक्त दी जाती है.

रखते हैं टीवी बंद, करते हैं इंतजार

इतना ही नहीं, आनंद महिंद्रा ने कहा कि भारत-पाकिस्तान मैच के दौरान वो अपने टीवी सेट को बंद ही रखते हैं. वहीं शाम को सिर्फ मैच के रिजल्ट की न्यूज आने का इंतजार करते हैं. इस तरह वह मैच के दौरान होने वाले तनाव से मुक्त रहते हैं.

And as always, I am ready for the #indiaVsPakistan match. Have doused myself with the anti-jinx spray & have my anti-stress ball & worry beads at my side. And my TV set firmly switched off! 😀Will only await news of the results in the evening… pic.twitter.com/nxnceKcw9B