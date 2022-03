दो कौवे ने मिलकर फेर दिया बिल्ली के मंसूबे पर पानी, आनंद महिंद्रा ने कहा- Team Effort

जब किसी काम को कई लोग साथ मिलकर करते हैं, तो वो काम अधिक प्रभावी होता है. हमेशा एक टीम वर्क का परिणाम बेहतरीन होता है. कहावत भी है कि 'अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता'. यानी जो काम अकेले संभव नहीं है, उसे कई लोगों को साथ लेकर पूरा किया जा सकता है.

दरअसल, उद्योगपति और महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा (Anand Mahindra) ने सोमवार एक वीडियो शेयर किया, जिसमें एक बिल्ली (Cat) और दो कौवे (Crow) की कहानी है. आप वीडियो में देख सकते हैं कि दो कौवे ने मिलकर कैसे एक बिल्ली को परेशान कर दिया.

टीम वर्क का नतीजा

दरअसल, बिल्ली मजे से बैठकर कुछ खा रही है, जिस पर दोनों कौवे की नजर पड़ती है. कौवे को भी खाने का मन करता है. लेकिन स्वाभाविक है कि कौआ बिल्ली से सीधे मुकाबला नहीं कर सकता है. लेकिन यहां तो दो कौवे हैं, एक पीछे से बिल्ली पर चोंच मारता है, जिसपर बिल्ली तेजी से पलटकर झपटती है. इस बीच दूसरा कौआ खाने की चीज को लेकर उड़ जाता है. अगर एक कौआ होता तो बिल्ली ने खाने की चीज को नहीं झपट सकता था. लेकिन जब दो मिल गए तो काम आसान हो गया.

Remember…you’re always going to be more effective if you work collaboratively with a team.. 😊 #MondayMorning pic.twitter.com/lsKKKuJbcc