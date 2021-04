अडानी ग्रुप की ई-कॉमर्स क्षेत्र में एंट्री, फ्लिपकार्ट के साथ किया बड़ा करार

देश के दिग्गज उद्योगपति गौतम अडानी ने सोमवार को बड़ा ऐलान किया है. अडानी ग्रुप ने देश की बड़ी ई-कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट के साथ हाथ मिला लिया है. फ्लिपकार्ट और अडानी ग्रुप अब देश में एक साथ लॉजिस्टिक के मोर्चे पर काम करेंगे. डिजिटल वर्ल्ड के वक्त ई-कॉमर्स की बढ़ती डिमांड के बीच ये एक बड़ा करार हुआ है.



अडानी ग्रुप के प्रमुख गौतम अडानी ने खुद सोमवार को इस बारे में ट्वीट किया. गौतम अडानी ने लिखा, ‘देश की ई-कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट अब हमारी नई पार्टनर है. AdaniConneX फ्लिपकार्ट के लिए डाटा सेंटर बनाए गए, साथ ही Adani Logistics फ्लिपकार्ट के लिए 534000 स्क्वायर फीट का सेंटर बनाएगा. इससे मुंबई में हज़ारों की संख्या में रोजगार पैदा होंगे.

Homegrown e-commerce giant Flipkart is our new strategic partner. In the two-prong partnership, AdaniConneX will build their new Tier 4 data centre and Adani Logistics, India's leader in logistics, will build their 534,000 sqft fulfilment centre. Thousands of new jobs in Mumbai.