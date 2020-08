खिलौना बाजार में चीन को झटका देने की तैयारी, PM मोदी ने किया मंथन

भारत के खिलौना बाजार में चीन का वर्चस्व खत्म होने वाला है. दरअसल, आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत अब स्वदेशी खिलौने के मेन्युफैक्चरिंग पर जोर दिया जाएगा. इस मुद्दे पर पीएम नरेंद्र मोदी ने वरिष्ठ मंत्रियों और अधिकारियों के साथ बैठक भी की है.

बैठक में पीएम मोदी ने भारतीय खिलौनों का उत्पादन बढ़ाने की बात कही. पीएम मोदी ने कहा कि भारत में कई समूहों और हजारों कारीगर ऐसे हैं जो स्वदेशी खिलौने का उत्पादन करते हैं. पीएम मोदी ने कहा कि वे जो देसी खिलौने बनाते हैं वो न केवल सांस्कृतिक जुड़ाव रखते हैं बल्कि कम उम्र में बच्चों के बीच जीवन-कौशल और मनो-कौशल के विकास में मदद करते हैं. पीएम मोदी ने कहा कि इस तरह के समूहों को नए तौर-तरीकों से बढ़ावा दिया जाना चाहिए.

Toys can be excellent ways to further the spirit of ‘Ek Bharat, Shreshtha Bharat.’ We must look at ways India’s civilisational greatness can be showcased through the toys that are made in our country. A vibrant toys sector will further our dream of an Aatmanirbhar Bharat.