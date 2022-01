Economic Survey: विदेशी मुद्रा भंडार में भारत से आगे केवल चीन, जापान और स्विट्जरलैंड

अर्थव्यवस्था की मजबूती दिखाने वाले कई मानकों में से एक देश का विदेशी मुद्रा भंडार चालू वित्त वर्ष में काफी बढ़ा है. आर्थिक समीक्षा 2021-22 के मुताबिक अब भारत दुनिया का चौथा सबसे अधिक विदेशी मुद्रा भंडार वाला देश है.

600 अरब डॉलर से अधिक विदेशी मुद्रा भंडार

आर्थिक समीक्षा में कहा गया है कि वित्त वर्ष 2021-22 की पहली छमाही में विदेशी मुद्रा भंडार 600 बिलियन डॉलर (करीब 44,810 अरब रुपये) से ऊपर निकल गया. इस साल 31 दिसम्‍बर, 2021 तक 633.6 बिलियन डॉलर (करीब 47,300 अरब रुपये) के स्‍तर पर पहुंच गया. वहीं विदेशी मुद्रा भंडार के लिहाज से नवम्‍बर 2021 के अंत तक चीन, जापान और स्विट्जरलैंड ही भारत से आगे रहे.

