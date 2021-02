बजट 2021: संसद जाने से पहले बजरंगबली की शरण में पहुंचे वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर

बजट 2021 पेश करने से पहले केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने बजरंग बली की पूजा अर्चना की है. इसकी एक तस्वीर उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर पोस्ट की है. दिल्ली में अनुराग ठाकुर ने अपने निवास पर सुबह सुबह बजरंग बली की पूजा की. इसके बाद उन्होंने कहा कि साल 2021 का बजट सबका साथ ,सबका विकास ,सबका विश्वास के मूलमंत्र के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत विजन को साकार करने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा.

Delhi: MoS Finance Anurag Thakur offers prayers at his residence, ahead of the presentation of the #UnionBudget 2021-22 in the Parliament today. pic.twitter.com/EtVFtzrNj7