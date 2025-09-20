scorecardresearch
 

Bihar: प्रेम, लालच और कत्ल... मोतिहारी में पत्नी ने प्रेमी के साथ करवाई पति की हत्या

बिहार के मोतिहारी में चिरैया प्रखंड के मोहिद्दीपुर गांव में आमोद कुमार की हत्या का सनसनीखेज खुलासा हुआ है. पुलिस ने पत्नी सुरभीता कुमारी, प्रेमी विकास कुमार और उनके साथी शूटरों को गिरफ्तार किया है. पुलिस का कहना है कि आरोपियों ने प्रेम प्रसंग और लालच के चलते आमोद को रास्ते से हटाने के लिए मार डाला. हत्या में इस्तेमाल पिस्टल और अन्य सबूत बरामद कर लिए गए हैं.

हत्या में इस्तेमाल पिस्टल और अन्य सबूत बरामद.(Photo: Sachin Panday/ITG)
हत्या में इस्तेमाल पिस्टल और अन्य सबूत बरामद.(Photo: Sachin Panday/ITG)

बिहार के मोतिहारी में चिरैया प्रखंड के मोहिद्दीपुर गांव से जुड़ा एक सनसनीखेज हत्याकांड पुलिस ने सुलझा लिया है. इस मामले में पत्नी और उसके प्रेमी ने मिलकर अपने पति आमोद कुमार यादव की निर्मम हत्या करवाई. आमोद कुमार सूद और ब्याज के कारोबार से जुड़े थे और पिछले दिनों अज्ञात अपराधियों द्वारा उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. हत्या की घटना ने इलाके में खलबली मचा दी थी.

सिकरहना डीएसपी उदय शंकर के नेतृत्व में पुलिस ने इस ब्लाइंड केस का रिकॉर्ड समय में खुलासा किया. जांच में सामने आया कि आमोद कुमार की पत्नी सुरभीता कुमारी का विकास कुमार नाम के युवक के साथ प्रेम संबंध था. प्रेम प्रसंग को आगे बढ़ाने के लिए विकास ने अपने मित्र गौतम कुमार और अमित कुमार के साथ मिलकर अमोद की हत्या की योजना बनाई. इस साजिश में रंजन कुमार उर्फ गोलू पटेल शूटर के रूप में शामिल था.

पुलिस के अनुसार, हत्या के दिन आमोद अपनी बहन के घर से मोहिद्दीपुर लौट रहे थे, तभी हत्यारों ने उन्हें चार गोलियां मारकर निर्मम हत्या कर दी. पुलिस ने प्रेम प्रसंग, पैसे के लेनदेन और अन्य एंगल से मामले की जांच की. जांच में पता चला कि आमोद कुमार को विकास कुमार से जान का खतरा था, इसलिए उन्होंने हत्या की सुपारी दी.

पुलिस ने प्रेमी विकास कुमार, पत्नी सुरभीता कुमारी और शूटर रंजन कुमार के अलावा गौतम कुमार और अमित कुमार को गिरफ्तार किया. हत्या में इस्तेमाल पिस्टल, नगद और अन्य सबूत भी पुलिस ने बरामद किए हैं. मोबाइल डाटा और अन्य जांच में यह भी पुष्टि हुई कि पत्नी और प्रेमी का अवैध संबंध हत्या का मुख्य कारण था.

मामले में पुलिस ने कही ये बात

एसडीपीओ उदय शंकर ने बताया कि घटना की शुरुआत पैसे के लेनदेन और व्यवसायिक विवाद से हुई, लेकिन प्रेम प्रसंग और पत्नी की कलियुगी मानसिकता ने इस हत्या को अंजाम दिया. यह मामला स्थानीय पुलिस के लिए चुनौतीपूर्ण था, क्योंकि मृतक की पत्नी और उसके प्रेमी ने सबूत छुपाने का प्रयास किया.

मोतिहारी पुलिस का कहना है कि यह घटना स्पष्ट रूप से प्रेम प्रसंग और लालच से प्रेरित हत्या का मामला है. गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ में घटना की पूरी साजिश सामने आ गई है. पुलिस ने बताया कि मामले की जांच अभी भी जारी है और हत्या में शामिल किसी अन्य व्यक्ति की तलाश की जा रही है.

---- समाप्त ----
