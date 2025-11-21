scorecardresearch
 

Feedback

Bihar: बेटे के मंत्री बनने पर उपेंद्र कुशवाहा ने दी सफाई, बोले- पार्टी को बचाने के लिए लेना पड़ा कठिन फैसला

राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने पार्टी के हालिया फैसले पर उठी आलोचनाओं पर विस्तार से प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि पार्टी के अस्तित्व और भविष्य को बचाने के लिए यह कदम जरूरी था. परिवारवाद के आरोपों पर उन्होंने कहा कि यह निर्णय उनके लिए भी कड़वा था, लेकिन पार्टी को शून्य पर जाने से रोकना जरूरी था.

Advertisement
X
बेटे के मंत्री बनने पर उपेंद्र कुशवाहा ने दी सफाई (Photo: ITG)
बेटे के मंत्री बनने पर उपेंद्र कुशवाहा ने दी सफाई (Photo: ITG)

राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने पार्टी के नए फैसले को लेकर उठ रही प्रतिक्रियाओं पर एक विस्तृत बयान जारी किया है. उन्होंने कहा कि पिछले एक दिन से वे सोशल मीडिया और राजनीतिक हलकों में आ रही सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह की प्रतिक्रियाओं को देख रहे हैं. उन्होंने साफ कहा कि स्वस्थ आलोचनाएं उन्हें हमेशा सीख देती हैं और ऐसे आलोचकों का उद्देश्य पवित्र होता है.

कुशवाहा ने परिवारवाद के आरोपों पर भी खुलकर बात की. उन्होंने कहा कि अगर किसी ने उनके निर्णय को परिवारवाद माना है, तो पहले यह समझना चाहिए कि यह कदम उनकी मजबूरी थी. पार्टी के अस्तित्व और भविष्य को बचाने के लिए यह फैसला लेना अपरिहार्य था. उन्होंने कहा कि पहले भी पार्टी को ऐसे निर्णय लेने पड़े थे जो अलोकप्रिय साबित हुए और उनके कारण पार्टी फिर से शून्य पर पहुंच गई थी. इसलिए इस बार वे वही गलती दोहराना नहीं चाहते थे.

उपेंद्र कुशवाहा ने परिवारवाद पर खुलकर की बात 

सम्बंधित ख़बरें

बिहार कैबिनेट में बिल्कुल नया चेहरा हैं दीपक प्रकाश
मां जीती चुनाव, आप कैसे बने मंत्री? सवाल पर उपेंद्र कुशवाहा के बेटे बोले- इसका जवाब... 
नीतीश के नेतृत्व में होगा शपथ ग्रहण- उपेंद्र कुशवाहा
'नीतीश कुमार NDA का मुख्यमंत्री चेहरा, पुरानी गलतियों से सीखकर...', बोले उपेंद्र कुशवाहा 
RLM ने बिहार चुनाव 2025 के लिए उम्मीदवारों की पूरी सूची जारी की (Photo: PTI)
बिहार: उपेंद्र कुशवाहा ने उतारे दो और उम्मीदवार, देखें RLM ने किसे कहां से दिया टिकट 
Upendra Kushwaha
'NDA में सब ठीक, बिहार में हमारी जीत तय', अमित शाह से मुलाकात के बाद बोले उपेंद्र कुशवाहा 
The NDA government will certainly be formed in Bihar - Upendra Kushwaha
महुआ सीट पर घमासान, कुशवाहा-शाह की मीटिंग में क्या हुई बात?  

इसके अलावा उन्होंने कहा कि वर्तमान निर्णय से उन पर परिवारवाद का आरोप जरूर लगेगा, लेकिन पार्टी को बचाना उनकी प्राथमिकता थी. यह फैसला उनके लिए जहर पीने जैसा था, फिर भी उन्होंने यह कदम उठाया.

 

Advertisement

 

स्वस्थ आलोचनाएं उन्हें हमेशा सीख देती हैं

पूर्वाग्रह से ग्रसित आलोचकों के लिए उन्होंने कहा कि समस्या उनके निर्णय से नहीं, बल्कि उनके फिर से खड़े हो जाने से है. उन्होंने यह भी कहा कि दीपक प्रकाश सक्षम हैं और इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर चुके हैं. उन्हें खुद को साबित करने का समय दिया जाना चाहिए. किसी की योग्यता का मूल्यांकन उसकी जाति से नहीं, उसकी काबिलियत से होना चाहिए.

---- समाप्त ----
Live TV

TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    करियर राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    आज का राशिफल
    Advertisement