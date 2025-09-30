तेज प्रताप यादव का पवन सिंह और राजनीति पर तीखा बयान, बोले- 'लगातार किसी के पैर में गिर रहे...'

राजद नेता तेज प्रताप यादव ने भोजपुरी अभिनेता और गायक पवन सिंह के बीजेपी में शामिल होने पर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि पवन सिंह का यही काम है कि वो कभी एक के पैर पर गिरते हैं तो कभी दूसरे के. तेज प्रताप ने तंज करते हुए कहा कि पवन सिंह कभी लखनऊ में उनके पैर पर गिरे थे और अब किसी और के पैर पर गिरने चले गए हैं. साथ ही उन्होंने कहा कि पवन सिंह को राजनीति छोड़कर अपने कला के क्षेत्र में रहना चाहिए.

छठ पर्व को यूनेस्को में दर्ज कराने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर तेज प्रताप यादव ने कहा कि यह अच्छी बात है. यह लोक आस्था का सवाल है और अगर कोई इसके लिए आगे बढ़ता है तो स्वागत योग्य है.

तेज प्रताप यादव ने पवन सिंह पर साधा निशाना

तेज प्रताप यादव इन दिनों लगातार बिहार के दौरे पर हैं. उन्होंने कहा कि लोग उनके ब्लैक बोर्ड अभियान को खूब सराह रहे हैं. इसके अलावा उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से प्रशांत किशोर पर हमला करते हुए कहा कि स्कूल बैग लेकर घूमने वाले भी ब्लैक बोर्ड से शिक्षा लेने आएंगे. तेज प्रताप ने कहा कि कल पीला झंडा वाले भी ब्लैक बोर्ड से पढ़ने आएंगे, ब्लैक बोर्ड सबको राह दिखाने का काम करता है.

महुआ की घटना का जिक्र करते हुए तेज प्रताप यादव ने कहा कि ज्ञान स्वराज की गाड़ी एक विकलांग व्यक्ति पर चढ़ गई, जिस पर कार्रवाई की मांग की जाएगी. उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशांत किशोर का संगठन उनके संगठन को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहा है.

प्रशांत किशोर को लेकर कही ये बात

भ्रष्टाचार पर उन्होंने कहा कि जो आरोप लगा रहे हैं, उन्हें ध्यान रखना चाहिए कि वे खुद इसमें न फंस जाएं. तेज प्रताप ने कहा कि अगर वह महुआ से जीतते हैं तो सरकार बनाने में तेजस्वी यादव को समर्थन देंगे.

