scorecardresearch
 

Feedback

तेज प्रताप यादव का पवन सिंह और राजनीति पर तीखा बयान, बोले- 'लगातार किसी के पैर में गिर रहे...'

तेज प्रताप यादव ने पवन सिंह के बीजेपी में जाने पर तंज कसते हुए कहा कि वह लगातार किसी न किसी के पैर पर गिरते रहते हैं. उन्होंने छठ पर्व को यूनेस्को में दर्ज कराने की प्रधानमंत्री की पहल का स्वागत किया. साथ ही बिहार दौरे, ब्लैक बोर्ड अभियान, महुआ की घटना और प्रशांत किशोर पर भी बयान दिए.

Advertisement
X
तेज प्रताप यादव का बड़ा बयान (Photo: Shubham Lal/ITG)
तेज प्रताप यादव का बड़ा बयान (Photo: Shubham Lal/ITG)

राजद नेता तेज प्रताप यादव ने भोजपुरी अभिनेता और गायक पवन सिंह के बीजेपी में शामिल होने पर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि पवन सिंह का यही काम है कि वो कभी एक के पैर पर गिरते हैं तो कभी दूसरे के. तेज प्रताप ने तंज करते हुए कहा कि पवन सिंह कभी लखनऊ में उनके पैर पर गिरे थे और अब किसी और के पैर पर गिरने चले गए हैं. साथ ही उन्होंने कहा कि पवन सिंह को राजनीति छोड़कर अपने कला के क्षेत्र में रहना चाहिए.

छठ पर्व को यूनेस्को में दर्ज कराने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर तेज प्रताप यादव ने कहा कि यह अच्छी बात है.  यह लोक आस्था का सवाल है और अगर कोई इसके लिए आगे बढ़ता है तो स्वागत योग्य है. 

तेज प्रताप यादव ने पवन सिंह पर साधा निशाना

सम्बंधित ख़बरें

Pawan Singhs meeting with Amit Shah, political activity intensifies in Bihar.
बिहार में सियासी हलचल तेज, पवन सिंह की अमित शाह से मुलाकात 
Bihar Elections: Important Meeting Between Kushwaha and Pawan Singh
उपेंद्र कुशवाहा-पवन सिंह की मुलाकात, क्या मिटेगा मनमुटाव? 
pawan singh join nda upendra kushwaha
जिस उपेंद्र कुशवाहा की हार का कारण बने थे उन्हीं के सहारे एनडीए में एंट्री करने जा रहे पवन सिंह 
tej pratap yadav
लालू के बेटे तेज प्रताप ने बनाई नई पार्टी, देखें बड़ी खबरें 
tej pratap yadav rjd return bihar politics
तेज प्रताप यादव की नई पार्टी के नाम का हुआ ऐलान, बोले- संपूर्ण बदलाव करेंगे 

तेज प्रताप यादव इन दिनों लगातार बिहार के दौरे पर हैं. उन्होंने कहा कि लोग उनके ब्लैक बोर्ड अभियान को खूब सराह रहे हैं. इसके अलावा उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से प्रशांत किशोर पर हमला करते हुए कहा कि स्कूल बैग लेकर घूमने वाले भी ब्लैक बोर्ड से शिक्षा लेने आएंगे. तेज प्रताप ने कहा कि कल पीला झंडा वाले भी ब्लैक बोर्ड से पढ़ने आएंगे, ब्लैक बोर्ड सबको राह दिखाने का काम करता है.

महुआ की घटना का जिक्र करते हुए तेज प्रताप यादव ने कहा कि ज्ञान स्वराज की गाड़ी एक विकलांग व्यक्ति पर चढ़ गई, जिस पर कार्रवाई की मांग की जाएगी. उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशांत किशोर का संगठन उनके संगठन को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहा है.

Advertisement

प्रशांत किशोर को लेकर कही ये बात 

भ्रष्टाचार पर उन्होंने कहा कि जो आरोप लगा रहे हैं, उन्हें ध्यान रखना चाहिए कि वे खुद इसमें न फंस जाएं. तेज प्रताप ने कहा कि अगर वह महुआ से जीतते हैं तो सरकार बनाने में तेजस्वी यादव को समर्थन देंगे.

(रिपोर्ट- शुभम लाल)

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement