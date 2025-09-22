scorecardresearch
 

Bihar: ऑर्केस्ट्रा प्रोग्राम से लौट रही महिला डांसर से गैंगरेप, 2 आरोपी गिरफ्तार, एक फरार

बिहार के सुपौल जिले में ऑर्केस्ट्रा की महिला डांसर से गैंगरेप मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. घटना 18 सितंबर की रात प्रतापगंज थाना क्षेत्र के कलिकापुर गांव में विश्वकर्मा पूजा कार्यक्रम के बाद हुई. पीड़िता का इलाज निजी क्लिनिक में चल रहा है. पुलिस ने प्रयुक्त ऑटो जब्त किया और तीसरे आरोपी की तलाश जारी है.

पीड़िता का इलाज निजी क्लिनिक में चल रहा है.(Photo: Screengrab)
बिहार के सुपौल जिले से शर्मसार करने वाली वारदात सामने आई है. प्रतापगंज थाना क्षेत्र के कलिकापुर गांव में विश्वकर्मा पूजा के अवसर पर आयोजित ऑर्केस्ट्रा कार्यक्रम में डांस करने आई महिला डांसर के साथ वापसी के दौरान सुनसान जगह पर तीन युवकों ने गैंगरेप किया. इस घटना ने पूरे इलाके को दहला दिया है.

पुलिस के मुताबिक, 18 सितंबर की रात कार्यक्रम खत्म होने के बाद पीड़िता डांसर अपने साथियों के साथ लौट रही थी. इसी दौरान तीन युवकों ने उसे ऑटो में जबरन बैठाकर सुनसान जगह ले गए और गैंगरेप किया. वारदात के बाद पीड़िता को अत्यधिक रक्तस्राव होने पर आरोपी उसे प्रतापगंज बाजार में छोड़कर फरार हो गए. स्थानीय लोगों की मदद से पीड़िता को अस्पताल ले जाया गया, जहां फिलहाल उसका इलाज चल रहा है और हालत स्थिर बताई जा रही है.

घटना की जानकारी मिलते ही प्रतापगंज थाना पुलिस ने मामले की जांच शुरू की. पीड़िता के बयान के आधार पर पुलिस ने पांच लोगों को हिरासत में लिया. जांच के बाद दो आरोपियों की पहचान चिंटू यादव और सुमन कुमार यादव के रूप में हुई. दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है. वहीं घटना में प्रयुक्त ऑटो को भी पुलिस ने जब्त कर लिया है.

मामले में पुलिस ने कही  ये बात

वीरपुर एसडीपीओ सुरेंद्र कुमार ने बताया कि मामले में तीसरे आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है. उन्होंने भरोसा दिलाया कि जल्द ही बाकी आरोपी को भी पकड़ा जाएगा. इस वारदात से क्षेत्र में आक्रोश का माहौल है और लोग सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं. पुलिस ने आश्वासन दिया है कि दोषियों को कड़ी सजा दिलाने की कार्रवाई की जाएगी.

