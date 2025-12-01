Arthik Rashifal 1 दिसंबर 2025: तुला राशि वाले उधार के लेन-देन टालें, जानें अन्य राशियों का हाल

मेष - वित्तीय लाभ औसत रहेगा. मेष राशि के जातकों का वित्तीय लाभ औसत रहेगा. सौदे व अनुबंध में स्पष्ट रहें. कार्यव्यवस्था पर जोर दें. पेपरवर्क की अनदेखी से बचें. आर्थिक सजगता बनाए रहें. लेनदेन पर ध्यान देंगे.

वृष - बचत के प्रयासों को बढ़ाएंगे. वृष राशि के जातक बचत के प्रयासों को बढ़ाएंगे. पेशेवर अपेक्षा से बेहतर रहेंगे. लाभ एवं प्रभाव संवारेंगे. लक्ष्य पाने में आगे रहेंगे. प्रतिस्पर्धा बनाए रखेंगे. लंबित कार्यों में सक्रियता आएगी.

मिथुन - आर्थिक लाभ ऊंचा बना रहेगा. मिथुन राशि वालों का आर्थिक लाभ ऊंचा बना रहेगा. विविध अवसरों को भुनाने की सोच रहेगी. अधिकारियों का सानिध्य बनाए रखेंगे. उन्नति और विकास की राह आगे बढ़ेगी. अधिकारियों का समर्थन रहेगा. प्रतिस्पर्धा बढ़ाएंगे.

कर्क - आर्थिक अवसरों को भुनाएंगे. कर्क राशि के जातक आर्थिक अवसरों को भुनाएंगे. योजनागत निवेश को बढ़ाएंगे. अतार्किक जोखिम लेने से बचें. चर्चा में प्रभावी रहेंगे. दीर्घकालिक योजनाओं को गति देंगे. अपनों का सहयोग पाएंगे. स्मार्ट वर्किंग पर बल देंगे. अनुबंध आगे बढ़ाएंगे.

सिंह - समकक्ष सहयोग बनाए रहेंगे. सिंह राशि वाले समकक्ष सहयोग बनाए रहेंगे. आर्थिक चर्चा में अतिरिक्त सतर्क रहें. बड़प्पन की भावना बनाए रखें. अनुशासन से आगे बढ़ें. भेंटवार्ता में सतर्कता रखें. निरंतरता पर जोर बढ़ाएं. तार्किकता व स्पष्टता बढ़ाएं.

कन्या - लाभ का स्तर ऊंचा बना रहेगा. कन्या राशि वालों का लाभ का स्तर ऊंचा बना रहेगा. विविध परिणाम उम्मीद के अनुरूप रहेंगे. हितलाभ बढ़ा रहेगा. सबको साथ लेकर चलेंगे. निर्णय क्षमता में वृद्धि होगी. चर्चा में उत्साह बनाए रखेंगे. आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे. पद-प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी.

तुला - बजट पर बने रहने की कोशिश बढ़ाएंगे. तुला राशि वाले बजट पर बने रहने की कोशिश बढ़ाएंगे. व्यवस्था बनाए रखेंगे. विरोधियों से बचाव बढ़ाएंगे. अनुभवियों का साथ पाएंगे. वरिष्ठजन प्रसन्न रहेंगे. उधार के लेनदेन को टालें. समय प्रबंधन संवारेंगे. लेनदेन में संकोच रहेगा.

वृश्चिक - आर्थिक गतिविधियों में तेजी रहेगी. वृश्चिक राशि के जातकों की आर्थिक गतिविधियों में तेजी रहेगी. कारोबारी अवसरों को बढ़ावा मिलेगा. वाणिज्यिक कार्यों से जुड़ाव बनाए रखेंगे. प्रलोभन में नहीं आएंगे. जोखिम उठाने का भाव रहेगा. लाभ संवार पाएगा. पद-प्रभाव बढ़त पर रहेगा.

धनु - लेनदेन में अतिरिक्त सतर्कता बरतें. धनु राशि वाले लेनदेन में अतिरिक्त सतर्कता बरतें. लोभ व प्रलोभन में न आएं. करियर-व्यवसाय स्थापित करने की सोच रखेंगे. विविध प्रयासों को पूरा करेंगे. सहजता बनाए रहें. जल्दबाजी से आर्थिक विषय प्रभावित होंगे.

मकर - विविध परिणाम पक्ष में बनेंगे. मकर राशि के जातकों के विविध परिणाम पक्ष में बनेंगे. आर्थिक प्रयासों को संवारने में सफल होंगे. लाभ संवार पर बना रहेगा. भरोसे पर खरे उतरेंगे. भेंटवार्ता को उचित दिशा-दशा में बनाए रखने में सफल रहेंगे. शुभ सूचनाएं प्राप्त होंगी.

कुंभ - आर्थिक स्तर ऊंचा बना रहेगा. कुंभ राशि वालों का आर्थिक स्तर ऊंचा बना रहेगा. लाभ संवार पाएगा. संग्रह के प्रयासों में वृद्धि होगी. धनधान्य से जुड़े प्रयासों में सक्रियता बढ़ाएंगे. महत्वपूर्ण खरीदी के मामलों में पहल बनाए रखेंगे. पैतृक गतिविधियों में तेजी रखेंगे.

मीन - लाभ और उत्साह बढ़ेगा. मीन राशि के जातकों का लाभ और उत्साह बढ़ेगा. नवीन कार्यों पर जोर रखेंगे. जिम्मेदारी बखूबी उठाएंगे. परस्पर सहयोग रहेगा. दीर्घकालिक योजनाएं रखेंगे. जीवनस्तर संवार पाएगा. आर्थिक मामलों में धैर्य दिखाएंगे. जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचेंगे.

