सीतामढ़ी में एसटीएफ और बदमाशों के बीच एनकाउंटर, तीन कुख्यात चढ़े पुलिस के हत्थे

बिहार में अपराध पर नकेल कसने के लिए सीतामढ़ी में पुलिस और एसटीएफ की संयुक्त टीम ने तीन कुख्यात अपराधियों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया. जानकारी के मुताबिक, पकड़े गए अपराधियों में राहुल झा, दीपक ठाकुर और लोहा सिंह शामिल हैं.

ये तीनों लंबे समय से जिले में आपराधिक वारदातों को अंजाम दे रहे थे और पुलिस को इनकी तलाश थी. पूछताछ के दौरान अपराधियों ने बताया कि उन्होंने अपने हथियार बाजपट्टी थाना क्षेत्र के संडवारा स्थित डोरा पुल के पास छिपा रखे हैं.

पुलिस पर बदमाशों ने चलाई गोली

इसके बाद पुलिस टीम तीनों आरोपियों को हथियार बरामदगी के लिए मौके पर लेकर पहुंची तभी तीनों ने अंधेरे का फायदा उठाते हुए पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी. आत्मरक्षा में पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की, जिसमें तीनों अपराधी गोली लगने से घायल हो गए. सभी घायलों को तुरंत इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया.

सीतामढ़ी पुलिस ने कहा कि अपराधियों ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अचानक हमला किया, लेकिन सतर्कता और संयम के साथ जवाबी कार्रवाई कर उन्हें काबू में ले लिया गया. पुलिस सूत्रों का कहना है कि यह कार्रवाई बिहार में अपराधियों के खिलाफ सख्त अभियान का हिस्सा है.

हाल के दिनों में सीतामढ़ी और आसपास के इलाकों में आपराधिक घटनाओं में वृद्धि हुई थी, जिसके बाद यह संयुक्त कार्रवाई की गई. स्थानीय लोग इस कार्रवाई को लेकर पुलिस की सराहना कर रहे हैं और मान रहे हैं कि अब अपराधियों के हौसले पस्त होंगे.

