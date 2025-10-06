scorecardresearch
 

Feedback

सीतामढ़ी में एसटीएफ और बदमाशों के बीच एनकाउंटर, तीन कुख्यात चढ़े पुलिस के हत्थे

सीतामढ़ी में अपराध पर नकेल कसने के लिए पुलिस और एसटीएफ की संयुक्त कार्रवाई में तीन कुख्यात अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है. हथियार बरामदगी के दौरान पुलिस पर फायरिंग करने की कोशिश में तीनों बदमाश जवाबी कार्रवाई में घायल हो गए. अपराधियों में राहुल झा, दीपक ठाकुर और लोहा सिंह के रूप में हुई है.

Advertisement
X
गोली लगने के बाद अस्पताल में भर्ती कराए गए बदमाश (Photo: Screengrab)
गोली लगने के बाद अस्पताल में भर्ती कराए गए बदमाश (Photo: Screengrab)

बिहार में अपराध पर नकेल कसने के लिए सीतामढ़ी में पुलिस और एसटीएफ की संयुक्त टीम ने तीन कुख्यात अपराधियों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया. जानकारी के मुताबिक, पकड़े गए अपराधियों में राहुल झा, दीपक ठाकुर और लोहा सिंह शामिल हैं. 

ये तीनों लंबे समय से जिले में आपराधिक वारदातों को अंजाम दे रहे थे और पुलिस को इनकी तलाश थी. पूछताछ के दौरान अपराधियों ने बताया कि उन्होंने अपने हथियार बाजपट्टी थाना क्षेत्र के संडवारा स्थित डोरा पुल के पास छिपा रखे हैं.

पुलिस पर बदमाशों ने चलाई गोली

सम्बंधित ख़बरें

पति ने गला रेतकर की पत्नी की हत्या. (Photo: Screengrab)
नशे की हालत में पत्नी को गला रेतकर मार डाला, फिर किया सुसाइड 
सीतामढ़ी में CSP संचालक को मारी गोली, लूटे 4 लाख 
सीतामढ़ी में शख्स को बदमाशों ने मारी गोली. (Photo: Screengrab)
सीतामढ़ी में CSP संचालक को मारी गोली, लूट ले गए 4 लाख 
Prisoners escaped from Nepals jail and were caught at the India-Nepal border.
बॉर्डर पर पकड़े गए नेपाल की जेल से भागे 23 कैदी, देखें ग्राउंड रिपोर्ट 
Voter Adhikar Yatra: Rahul Gandhi ने मां सीता के मंदिर में की पूजा 

इसके बाद पुलिस टीम तीनों आरोपियों को हथियार बरामदगी के लिए मौके पर लेकर पहुंची तभी तीनों ने अंधेरे का फायदा उठाते हुए पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी. आत्मरक्षा में पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की, जिसमें तीनों अपराधी गोली लगने से घायल हो गए. सभी घायलों को तुरंत इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया.

सीतामढ़ी पुलिस ने कहा कि अपराधियों ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अचानक हमला किया, लेकिन सतर्कता और संयम के साथ जवाबी कार्रवाई कर उन्हें काबू में ले लिया गया. पुलिस सूत्रों का कहना है कि यह कार्रवाई बिहार में अपराधियों के खिलाफ सख्त अभियान का हिस्सा है. 

Advertisement

हाल के दिनों में सीतामढ़ी और आसपास के इलाकों में आपराधिक घटनाओं में वृद्धि हुई थी, जिसके बाद यह संयुक्त कार्रवाई की गई. स्थानीय लोग इस कार्रवाई को लेकर पुलिस की सराहना कर रहे हैं और मान रहे हैं कि अब अपराधियों के हौसले पस्त होंगे. 

 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement