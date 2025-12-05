scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

बैंक से लूटे पैसों से बना रहा था मकान, पुलिस ने मोस्ट वांटेड धर्मा को पटना से ऐसे पकड़ा

समस्तीपुर पुलिस ने बैंक ऑफ महाराष्ट्र लूटकांड में फरार चल रहे मोस्ट वांटेड अपराधी धर्मनाथ सिंह उर्फ धर्मा को पटना से गिरफ्तार कर 374 ग्राम सोना और 2 लाख रुपये बरामद किए हैं. आरोपी लूट की रकम से मकान निर्माण कर रहा था, जिसे अब पुलिस जब्त करेगी. इस मामले में अब तक 14 अपराधी पकड़े जा चुके हैं और कुल 4 करोड़ रुपये से अधिक का सोना-नकदी बरामद हो चुका है.

Advertisement
X
लूटी हुई रकम और गहनों को पुलिस ने किया बरामद (Photo: Screengrab)
लूटी हुई रकम और गहनों को पुलिस ने किया बरामद (Photo: Screengrab)

समस्तीपुर पुलिस को बैंक ऑफ महाराष्ट्र लूटकांड मामले में एक और बड़ी सफलता मिली है. पुलिस ने पटना से इस मामले के आखिरी फरार मोस्ट वांटेड आरोपी धर्मनाथ सिंह उर्फ धर्मा को गिरफ्तार कर लिया है. उसके पास से करीब 374 ग्राम सोना और 2 लाख रुपये नकद बरामद किए गए हैं.

धर्मा बैंक लूट से मिली रकम को पटना के रामकृष्णानगर में जमीन खरीदकर मकान बनाने में लगा रहा था. पुलिस अब उसकी इस संपत्ति को जब्त करने की प्रक्रिया शुरू कर चुकी है.

7 मई 2025 को हुई थी लूट

सम्बंधित ख़बरें

woman outside home of jail superintendent
'मुझसे मंदिर में शादी की और...',जेल सुप्रिटेंडेंट के घर के बाहर दो बच्चों की मां का हाई वोल्टेज ड्रामा 
CUT BOYFRIEND HAIR
3 बच्चों की मां से मिलने पहुंचा प्रेमी, गुस्साए परिजनों ने बाल और आधी मूंछ मुंडवाकर गांव में घुमाया 
रेलवे स्टेशन पर ट्रेन में उमड़ी भीड़. (Photo: Screengrab)
गेट, खिड़की और बाथरूम... दिल्ली वाली ट्रेन में बेकाबू भीड़ 
ट्रेन में जगह नहीं, मजदूरों ने फूटा गुस्सा.(Photo: Jahangir Alam/ITG)
चुनाव खत्म, पलायन शुरू! समस्तीपुर रेलवे स्टेशन पर उमड़ा जनसैलाब 
ब्लास्ट में मरने वाले पंकज की तस्वीर मोबाइल में दिखाते परिवार के एक सदस्य. (File Photo: Milan Sharma/ITG)
रिश्तेदार को छोड़ने जा रहे थे स्टेशन, तभी हुआ ब्लास्ट... दिल्ली धमाके में बिहार के पंकज की भी मौत 

दरअसल 7 मई 2025 को काशीपुर स्थित बैंक ऑफ महाराष्ट्र में दिनदहाड़े लुटेरों ने रेकी कर करीब 3 करोड़ रुपये मूल्य का सोना लूट लिया था. घटना के बाद समस्तीपुर पुलिस ने एक स्पेशल टीम बनाई और लगातार छापेमारी अभियान चलाया.

अब तक पुलिस 14 बदमाशों को गिरफ्तार कर चुकी है. गिरफ्तार अपराधियों में करमवीर कुमार, रविश कुमार, रणधीर कुमार, बिट्टू कुमार, दीपक मुंशी, रमेश कुमार झा, फुलपरी देवी, अनुराधा कुमारी, अभिषेक गुप्ता, अखिलेश कुमार, सविता देवी, चंदू पासवान और दीपक कुमार (सोनार) शामिल है.

लूट के पैसों से बनवा रहा था मकान

Advertisement

डीएसपी अरविंद प्रताप सिंह ने बताया कि धर्मा पर वैशाली जिले में 20 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं. इस गिरफ्तारी के साथ बैंक लूटकांड का लगभग पूरा गैंग पकड़ा जा चुका है. इस मामले को लेकर डीएसपी अरविंद प्रताप सिंह ने कहा, 'बैंक लूटकांड में अंतिम फरार आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है. 

बरामद सोना और नकदी लूट से जुड़ी है. संपत्ति जब्ती की कार्रवाई की जा रही है. हर एंगल मामले की जांच जारी है.' पुलिस इस घटना को संगठित अपराध मॉड्यूल मानते हुए यह भी जांच कर रही है कि क्या इस गैंग के अन्य राज्यों में भी कनेक्शन हैं.
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Putin India Visit
    Putin
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement