बैंक से लूटे पैसों से बना रहा था मकान, पुलिस ने मोस्ट वांटेड धर्मा को पटना से ऐसे पकड़ा

समस्तीपुर पुलिस को बैंक ऑफ महाराष्ट्र लूटकांड मामले में एक और बड़ी सफलता मिली है. पुलिस ने पटना से इस मामले के आखिरी फरार मोस्ट वांटेड आरोपी धर्मनाथ सिंह उर्फ धर्मा को गिरफ्तार कर लिया है. उसके पास से करीब 374 ग्राम सोना और 2 लाख रुपये नकद बरामद किए गए हैं.

धर्मा बैंक लूट से मिली रकम को पटना के रामकृष्णानगर में जमीन खरीदकर मकान बनाने में लगा रहा था. पुलिस अब उसकी इस संपत्ति को जब्त करने की प्रक्रिया शुरू कर चुकी है.

7 मई 2025 को हुई थी लूट

दरअसल 7 मई 2025 को काशीपुर स्थित बैंक ऑफ महाराष्ट्र में दिनदहाड़े लुटेरों ने रेकी कर करीब 3 करोड़ रुपये मूल्य का सोना लूट लिया था. घटना के बाद समस्तीपुर पुलिस ने एक स्पेशल टीम बनाई और लगातार छापेमारी अभियान चलाया.

अब तक पुलिस 14 बदमाशों को गिरफ्तार कर चुकी है. गिरफ्तार अपराधियों में करमवीर कुमार, रविश कुमार, रणधीर कुमार, बिट्टू कुमार, दीपक मुंशी, रमेश कुमार झा, फुलपरी देवी, अनुराधा कुमारी, अभिषेक गुप्ता, अखिलेश कुमार, सविता देवी, चंदू पासवान और दीपक कुमार (सोनार) शामिल है.

लूट के पैसों से बनवा रहा था मकान

डीएसपी अरविंद प्रताप सिंह ने बताया कि धर्मा पर वैशाली जिले में 20 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं. इस गिरफ्तारी के साथ बैंक लूटकांड का लगभग पूरा गैंग पकड़ा जा चुका है. इस मामले को लेकर डीएसपी अरविंद प्रताप सिंह ने कहा, 'बैंक लूटकांड में अंतिम फरार आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है.

बरामद सोना और नकदी लूट से जुड़ी है. संपत्ति जब्ती की कार्रवाई की जा रही है. हर एंगल मामले की जांच जारी है.' पुलिस इस घटना को संगठित अपराध मॉड्यूल मानते हुए यह भी जांच कर रही है कि क्या इस गैंग के अन्य राज्यों में भी कनेक्शन हैं.



