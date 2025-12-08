रोहतास में हत्या से हड़कंप, निजी दुश्मनी में शख्स को मारी कई गोलियां, 5 खोखे बरामद

बिहार के रोहतास में बिक्रमगंज थाना क्षेत्र के वरुणा गांव में उस समय अफरातफरी मच गई, जब एक व्यक्ति की अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी. मृतक की पहचान गांव निवासी अखिलेश राय के रूप में हुई है.

और पढ़ें

घटना शनिवार देर रात की बताई जा रही है. गोलीबारी की आवाज सुनते ही गांव में दहशत फैल गई और लोग मौके की ओर दौड़ पड़े. शुरुआती जानकारी के अनुसार, हत्या पुरानी आपसी रंजिश के चलते की गई है.

निजी रंजिश में मारी गई गोली: एसपी

वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए. सूचना मिलते ही बिक्रमगंज के एएसपी संकेत कुमार पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और जांच-पड़ताल शुरू की. उन्होंने बताया कि पुरानी दुश्मनी के कारण इस हत्या को अंजाम दिए जाने की आशंका है. पुलिस ने घटनास्थल से पांच खोखे बरामद किए हैं, जिन्हें जांच के लिए सुरक्षित कर लिया गया है.

मृतक अखिलेश राय के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. परिवार ने आरोप लगाया कि आरोपी पहले भी धमकी दे चुके थे, हालांकि, पुलिस का कहना है कि सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है और जल्द ही पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा.

Advertisement

हत्या के बाद गांव में फैला तनाव

घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है, जिसके चलते पुलिस बल को तैनात किया गया है ताकि कोई अप्रिय स्थिति न बने. आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही है. एएसपी संकेत कुमार ने कहा कि जल्द ही अपराधियों को गिरफ्तार कर कानून के दायरे में लाया जाएगा.

इस घटना ने ग्रामीण क्षेत्र में सुरक्षा और कानून-व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं. स्थानीय लोगों ने पुलिस से मांग की है कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जाएं और अपराधियों को कठोर सजा दिलाई जाए.

---- समाप्त ----