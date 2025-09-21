scorecardresearch
 

बिहार: बहस के दौरान RJD कार्यकर्ता ने JDU के नेता को जड़ दिया थप्पड़, मचा बवाल

बिहार के रोहतास में एक अखबार के डिबेट कार्यक्रम के दौरान उस समय बवाल मच गया जब राजद कार्यकर्ता इमरान खान ने जदयू कार्यकर्ता दिनेश चंद्रवंशी को बहस के बीच थप्पड़ मार दिया. इसके बाद दोनों पक्षों में हाथापाई शुरू हो गई. मौके पर मौजूद पत्रकारों और पुलिसकर्मियों ने बीच-बचाव कर मामला शांत कराया. राज्य में विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही राजनीतिक तनाव बढ़ने लगा है.

कार्यक्रम के दौरान भिड़ गए दो नेता (Photo: Screengrab)
बिहार विधानसभा चुनाव की सरगर्मी के बीच राजनीतिक तनाव बढ़ता जा रहा है. इसका ताजा उदाहरण रोहतास जिले के चेनारी में देखने को मिला, जहां एक निजी अखबार द्वारा आयोजित चौपाल डिबेट कार्यक्रम के दौरान राजद और जदयू कार्यकर्ताओं के बीच जमकर विवाद हुआ. बहस के बीच ही आरजेडी कार्यकर्ता इमरान खान ने जेडीयू नेता दिनेश चंद्रवंशी को थप्पड़ जड़ दिया जिससे माहौल अचानक गरमा गया.

बहस के दौरान जड़ दिया थप्पड़

जानकारी के मुताबिक चेनारी के डाक बंगला परिसर में एक अखबार का चुनावी डिबेट कार्यक्रम आयोजित किया गया था. कार्यक्रम के दौरान अलग-अलग दलों के प्रतिनिधि अपने-अपने दल के एजेंडे और विकास कार्यों की चर्चा कर रहे थे. इस बीच जब जेडीयू नेता दिनेश चंद्रवंशी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विकास कार्यों की जानकारी दे रहे थे तभी राजद कार्यकर्ता इमरान खान उग्र हो गए और मंच पर ही उन्हें थप्पड़ मार दिया.

थप्पड़ लगते ही दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए और बहस मारपीट में बदल गई. डिबेट स्थल पर मौजूद पत्रकारों और पुलिसकर्मियों ने बीच-बचाव कर दोनों को अलग किया और स्थिति को नियंत्रित किया. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

आरजेडी कार्यकर्ता ने दी गोली मारने की धमकी: दिनेश चंद्रवंशी

जेडीयू नेता दिनेश चंद्रवंशी ने आरोप लगाया कि आरजेडी के उस कार्यकर्ता ने उन्हें गोली मारने की धमकी दी और गला दबाने की भी कोशिश की. उनका कहना है कि वो केवल मुख्यमंत्री के विकास कार्यों की जानकारी दे रहे थे तभी राजद कार्यकर्ता ने उन पर हमला कर दिया जिससे उन्हें गंभीर चोट आई हैं.

इस घटना ने चुनावी माहौल में राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं के बीच बढ़ते तनाव को उजागर कर दिया है. स्थानीय प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है.

 

