पटना में ट्रिपल मर्डर: हत्या कर भाग रहे बदमाशों को ग्रामीणों ने दौड़ाकर पकड़ा, फिर पीट-पीटकर कर दी हत्या

पटना में दो बदमाशों ने एक 75 वर्षीय व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी. इस घटना से गुस्साए स्थानीय लोगों ने बदमाशों को दौड़ा लिया और करीब एक किलोमीटर बाद पकड़ लिया. जिसके बाद लोगों ने दोनों पर मॉब लिंचिंग कर दी और पीट-पीटकर दोनों अपराधियों को मार डाला.

हत्या कर भाग रहे बदमाशों की लोगों ने की हत्या. (Photo: Screengrab)
पटना के गोपालपुर थाना इलाके के डोमन चक गांव में दो अपराधियों ने 75 वर्षीय अशर्फी राय को घर के बाहर दर्जनों गोलियों से भून दिया. जिसके बाद स्थानीय लोगों ने दोनों अपराधियों को करीब एक किलोमीटर तक दौड़ाया और पकड़कर पीट-पीट कर हत्या कर दी. इस घटना की जानकारी लगते ही संबंधित थाने में खलबली मच गई. जिसके बाद घटनास्थल पर पुलिस टीम पहुंची.

बदमाशों ने मारी थी 11 गोलियां

मौके पर पहुंची पुलिस टीम की भी स्थिति देखकर हाथ-पांव फूल गए. लेकिन किसी तरह पुलिस ने लोगों को कंट्रोल किया. अशर्फी राय की बहू शकुंतला देवी ने बताया कि मेरे ससुर प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते थे और पिछले 25 वर्षों से 2 बीघा जमीन को लेकर विवाद चल रहा था. हम लोग हाईकोर्ट से केस भी जीत गए थे, उसके बाद भी चचेरे ससुर नागेंद्र राय के दामाद और बेटी ने धमकी दिया था. 

यह भी पढ़ें: पत्थरों से बनी कब्र, बाहर निकले पांव और खूनी साजिश... दहला देगी सृजन साहू मर्डर केस की पूरी कहानी

साथ ही कहा था कि घर से उठा लेंगे और सोमवार को दो अपराधियों को भेजकर मेरे ससुर को गोली मरवा दी. जिससे उनकी मौत हो गई. अपराधियों ने उन्हें 11 गोलियां मारी है. वहीं, घटना को लेकर पटना के पूर्वी एसपी परिचय कुमार ने बताया कि मृतक अशर्फी राय को दो की संख्या में अपराधियों ने कई गोली मारी है. घर के पास से कई खोखा भी बरामद हुआ है.

पुलिस कर रही है घटना की जांच

घटना के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने दोनों अपराधियों पर मॉब लिंचिंग कर दी और दोनों की पीट-पीट कर हत्या कर दी. एफएसएल की टीम को घटना स्थल पर बुलाया गया है. जांच की जा रही है. प्रथम दृष्टि में मामला जमीन से जुड़ा लग रहा है. हालांकि, इस पूरे मामले को लेकर पुलिस पर भी सवाल उठ रहा है. क्योंकि इतनी घटना की सूचना पुलिस काफी देर बाद मिली.

