scorecardresearch
 

Feedback

पटना में बड़ी वारदात... बाइक सवारों ने युवक को बीच रास्ते रोका, कहासुनी के बाद चला दी गोली, अस्पताल में मौत

पटना सिटी के नदी थाना क्षेत्र में उस वक्त अफरा-तफरी मच गई, जब एक बाइक मैकेनिक को गोली मार दी गई. गंभीर हालत में उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. घटना के बाद इलाके में दहशत फैल गई है, वहीं पुलिस मामले की जांच कर रही है.

Advertisement
X
पटना में युवक को मारी गोली. (Photo: Screengrab)
पटना में युवक को मारी गोली. (Photo: Screengrab)

Bihar News: पटना सिटी के नदी थाना इलाके के जेठुली गांव में बड़ी वारदात सामने आई है. यहां एक युवक को सरेआम गोली मार दी गई. घटना के बाद लोग उसे घायल हालत में तुरंत अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. मृतक की पहचान आसो मियां के रूप में हुई है, जो पेशे से बाइक मैकेनिक था. घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है.

पुलिस के मुताबिक, घटना उस समय हुई, जब आसो मियां अपने काम से लौट रहा था. तभी बाइक पर सवार तीन लोग वहां पहुंचे. रास्ते में किसी बात को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हो गया. विवाद इतना बढ़ गया कि बाइक पर पीछे बैठे एक शख्स ने अचानक नीचे उतरकर हथियार निकाला और आसो मियां को गोली मार दी. 

गोली लगते ही युवक जमीन पर गिर पड़ा. स्थानीय लोगों ने देखा तो तुरंत मामले की सूचना पुलिस को दी. वहीं गंभीर रूप से घायल युवक को नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया. इलाज के दौरान डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

सम्बंधित ख़बरें

पति को पुलिस ने किया गिरफ्तार. (Photo: Devendra Kumar Sharma/ITG)
पत्नी की हत्या कर बोरे में बंद शव कुएं में फेंका, गुमशुदगी की झूठी कहानी रचता रहा पति, फिर... 
हत्या में इस्तेमाल पिस्टल और अन्य सबूत बरामद.(Photo: Sachin Panday/ITG)
प्रेम, लालच और कत्ल... मोतिहारी में पत्नी ने प्रेमी के साथ करवाई पति की हत्या  
दो लोग हिरासत में लिए गए.(Photo: AI-generated)
डिनर पार्टी के बाद हादसा या हत्या! पटना में 10वीं मंजिल से गिरकर युवक की मौत 
डिप्टी मैनेजर की गोली मारकर हत्या. (Photo: Representational)
UP: टोल प्लाजा के डिप्टी मैनेजर का अपहरण कर हत्या, मैनेजर घायल 
Sad woman sits alone in the city.
पाटन में स्कूल में प्रताड़ना से तंग आकर 8वीं की छात्रा ने फिनाइल पीकर की आत्महत्या की कोशिश 

यह भी पढ़ें: डिनर पार्टी के बाद हादसा या हत्या! पटना में 10वीं मंजिल से गिरकर युवक की मौत, जांच में जुटी पुलिस

घटना की जानकारी मिलते ही ग्रामीण एसपी विक्रम सिंह मौके पर पहुंचे. उन्होंने कहा कि मामले की गंभीरता को देखते हुए फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (FSL) की टीम को बुलाया गया है, जो घटनास्थल से वैज्ञानिक साक्ष्य जुटा रही है. शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है और पुलिस हर पहलू से जांच कर रही है.

Advertisement

एसपी ने कहा कि प्रथम दृष्टया यह मामला आपसी विवाद से जुड़ा लग रहा है, लेकिन हत्या के पीछे असली वजह क्या है, यह अभी साफ नहीं हो पाया है. पुलिस ने आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी है. ग्रामीणों से पूछताछ की जा रही है. स्थानीय लोगों का कहना है कि गोलीबारी की आवाज सुनते ही पूरे गांव में अफरा-तफरी मच गई थी. वहीं मृतक के परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है. फिलहाल पुलिस मामले की तहकीकात में जुटी है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    एशिया कप 2025 शेड्यूल
    Advertisement