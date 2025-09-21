पटना में बड़ी वारदात... बाइक सवारों ने युवक को बीच रास्ते रोका, कहासुनी के बाद चला दी गोली, अस्पताल में मौत

Bihar News: पटना सिटी के नदी थाना इलाके के जेठुली गांव में बड़ी वारदात सामने आई है. यहां एक युवक को सरेआम गोली मार दी गई. घटना के बाद लोग उसे घायल हालत में तुरंत अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. मृतक की पहचान आसो मियां के रूप में हुई है, जो पेशे से बाइक मैकेनिक था. घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है.

पुलिस के मुताबिक, घटना उस समय हुई, जब आसो मियां अपने काम से लौट रहा था. तभी बाइक पर सवार तीन लोग वहां पहुंचे. रास्ते में किसी बात को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हो गया. विवाद इतना बढ़ गया कि बाइक पर पीछे बैठे एक शख्स ने अचानक नीचे उतरकर हथियार निकाला और आसो मियां को गोली मार दी.

गोली लगते ही युवक जमीन पर गिर पड़ा. स्थानीय लोगों ने देखा तो तुरंत मामले की सूचना पुलिस को दी. वहीं गंभीर रूप से घायल युवक को नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया. इलाज के दौरान डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

घटना की जानकारी मिलते ही ग्रामीण एसपी विक्रम सिंह मौके पर पहुंचे. उन्होंने कहा कि मामले की गंभीरता को देखते हुए फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (FSL) की टीम को बुलाया गया है, जो घटनास्थल से वैज्ञानिक साक्ष्य जुटा रही है. शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है और पुलिस हर पहलू से जांच कर रही है.

एसपी ने कहा कि प्रथम दृष्टया यह मामला आपसी विवाद से जुड़ा लग रहा है, लेकिन हत्या के पीछे असली वजह क्या है, यह अभी साफ नहीं हो पाया है. पुलिस ने आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी है. ग्रामीणों से पूछताछ की जा रही है. स्थानीय लोगों का कहना है कि गोलीबारी की आवाज सुनते ही पूरे गांव में अफरा-तफरी मच गई थी. वहीं मृतक के परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है. फिलहाल पुलिस मामले की तहकीकात में जुटी है.

