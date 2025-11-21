कांग्रेस दफ्तर के बाहर बच्चे ने लगाए जिंदाबाद के नारे, पप्पू यादव ने दिए पैसे, वीडियो वायरल

सांसद पप्पू यादव का एक और नया वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. यह वीडियो पटना के प्रदेश कांग्रेस कार्यालय सदाकत आश्रम के बाहर का बताया जा रहा है. जानकारी के अनुसार पप्पू यादव शुक्रवार को कांग्रेस दफ्तर पहुंचे थे, जहां कांग्रेस के कुछ नाराज कार्यकर्ता राजेश राम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे.

कार्यालय परिसर में मौजूद कार्यकर्ता पप्पू यादव से नाराज थे और उन्होंने उनकी एक भी बात नहीं सुनी. पप्पू यादव कुछ देर तक कार्यकर्ताओं को समझाने की कोशिश करते रहे लेकिन विरोध कर रहे कार्यकर्ता अपनी मांगों पर अड़े रहे. इसके बाद पप्पू यादव वहां से बाहर निकल आए. जैसे ही वे अपनी गाड़ी के पास पहुंचे, एक छोटा बच्चा उनकी गाड़ी के पास आया और पप्पू यादव जिंदाबाद के नारे लगाने लगा.

पप्पू यादव का वीडियो वायरल

वीडियो में दिखाई दे रहा है कि बच्चा लगातार नारे लगाता है और पप्पू यादव मुस्कुराते हुए उसकी ओर बढ़ते हैं. इसके बाद वे बच्चे के हाथ में धीरे से रुपये थमा देते हैं. यह वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इससे पहले भी पप्पू यादव का ऐसा ही एक वीडियो वायरल हो चुका है जिसमें वे सड़क किनारे एक बच्चे को पैसे देते दिखे थे.

बच्चे को पैसे देते दिखे पप्पू यादव

नए वीडियो के सामने आने के बाद लोगों की अलग-अलग प्रतिक्रियाएं देखी जा रही हैं. फिलहाल इस वीडियो को लेकर राजनीतिक हलकों में भी चर्चा जारी है. कई लोग इसे मदद का भाव बता रहे हैं जबकि कुछ इसे सवालों से जोड़कर देख रहे हैं. पप्पू यादव ने अभी तक इस नए वीडियो पर कोई टिप्पणी नहीं की है.

