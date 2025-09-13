NDA कार्यकर्ता सम्मेलन में हाथापाई, मंत्री सुमित सिंह और पूर्व एमएलसी संजय प्रसाद के समर्थक भिड़े, Video

बिहार के जमुई जिले से शनिवार को चौंकाने वाली एक घटना सामने आई. यहां चकाई विधानसभा क्षेत्र में आयोजित एनडीए के कार्यकर्ता सम्मेलन में जमकर मारपीट हो गई. बताया जा रहा है कि नीतीश सरकार में शामिल निर्दलीय मंत्री सुमित सिंह और जेडीयू के पूर्व एमएलसी संजय प्रसाद के समर्थक आपस में भिड़ गए.

सूत्रों के मुताबिक, मंच पर एनडीए के वरिष्ठ नेता मौजूद थे. इसी दौरान सुमित सिंह और संजय प्रसाद के बीच बहस शुरू हो गई. बात इतनी बढ़ी कि दोनों पक्षों के समर्थकों में हाथापाई और मारपीट शुरू हो गई. हालात बिगड़ते देख मौके पर मौजूद नेताओं और पुलिस को बीच-बचाव करना पड़ा.

सुमित सिंह चकाई सीट से निर्दलीय विधायक चुने गए थे और नीतीश कुमार की सरकार को समर्थन देकर मंत्री बने. दूसरी ओर, संजय प्रसाद भी इसी सीट से जेडीयू प्रत्याशी रह चुके हैं. सम्मेलन के दौरान सुमित सिंह के समर्थक लगातार उनके पक्ष में नारेबाजी कर रहे थे. इसी बात पर संजय प्रसाद के समर्थक नाराज हो गए और विवाद बढ़ता चला गया.

स्थिति तनावपूर्ण होती देख पुलिस ने तुरंत हस्तक्षेप किया और दोनों पक्षों को समझा-बुझाकर मामला शांत कराया. हालांकि घटना के बाद से स्थानीय राजनीति में खासी हलचल मच गई है. सम्मेलन का उद्देश्य कार्यकर्ताओं को एकजुट करना था, लेकिन भीतरखाने की खींचतान ने पूरे आयोजन को विवादों में घेर लिया. फिलहाल, पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है.

