कोचिंग पढ़ाकर लौट रही 21 साल की टीचर पर फायरिंग, अस्पताल पहुंचने से पहले मौत

मुजफ्फरपुर के मुसहरी थाना क्षेत्र में 21 वर्षीय कोचिंग शिक्षिका कोमल कुमारी की अज्ञात युवक ने तरौरा बांध के पास गोली मारकर हत्या कर दी. घायल अवस्था में उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित किया गया. पुलिस ने गोली का खोखा बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है. आरोपी की पहचान और गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है.

कोचिंग टीचर की हत्या (Photo: ITG)
कोचिंग टीचर की हत्या (Photo: ITG)

बिहार के मुजफ्फरपुर में बेखौफ बदमाशों ने एक 21 वर्षीय कोचिंग में पढ़ाने वाली शिक्षिका की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी. यह वारदात मुसहरी थाना क्षेत्र के तरौरा बांध के पास देर शाम हुई. मृतका की पहचान तरौरा गांव निवासी कैलाश चौधरी की पुत्री कोमल कुमारी के रूप में हुई है. घटना के बाद से पूरे इलाके में दहशत का माहौल फैल गया है.

गोली लगने के बाद परिजन और ग्रामीण आनन-फानन में कोमल को शहर के एक निजी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. मौत की खबर मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया और गांव में मातमी सन्नाटा पसर गया.

मृतका के भाई आदित्य कुमार के अनुसार, कोमल रोज की तरह मुसहरी ब्लॉक के पास कोचिंग पढ़ाने गई थी. हर दिन की तरह वह उसे लेने गया था. लौटते समय जैसे ही वे तरौरा बांध रोड से गुजर रहे थे, तभी एक युवक ने अचानक फायरिंग कर दी और मौके से फरार हो गया.  कोमल गोली लगते ही सड़क पर गिर पड़ी. परिजन उसे अस्पताल लेकर भागे, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका.

घटना की सूचना मिलते ही मुसहरी थाना प्रभारी सब इंस्पेक्टर सुबोध कुमार मेहता दल-बल के साथ मौके पर पहुंचे. पुलिस ने घटनास्थल से गोली का खोखा बरामद कर लिया है. शव को पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच भेजा गया है. पुलिस मामले की हर संभावित एंगल से जांच कर रही है और अपराधी की पहचान व गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है.

