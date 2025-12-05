बच्चों को परोसा अंडा, फोटो खिंचाई और ले लिया वापस..., मिड-डे मील में 'हेडमास्टर साहब' ने किया झोल

बिहार में मुंगेर के प्राथमिक विद्यालय फरीदपुर के प्रधानाध्यापक सुजीत कुमार के शर्मनाक कृत्य की इन दिनों हर जगह चर्चा हो रही है.छात्रों और ग्रामीणों ने प्रिंसिपल पर बच्चों को मिड डे मील में अंडा परोस कर, फोटो खिंचवाने के बाद वापस लेने का गंभीर आरोप लगााया है.इसपर लोगों ने हंगामा करते हुए कार्रवाई की मांग की. ग्रामीणों ने मामले का वीडियो बनाकर वायरल भी कर दिया है. 21 नवंबर शुक्रवार को सभी छात्रों ने अपने घर जाकर परिजनों को इस बात की जानकारी दी थी जिसके बाद परिजनों ने स्कूल पहुंचकर शिक्षक से पूछताछ की और वरीय अधिकारियों से शिकायत की.

सामने आए वीडियो में कुछ ग्रामीण स्कूल के प्रिंसिपल सुजीत कुमार से थाली में अंडा देकर वापस लेने पर सवाल पूछते हुए दिखाई दे रहे हैं जबकि प्रिंसिपल फोटो खींचकर विभाग को भेजने की बात कहते दिखाई दे रहे हैं. वहीं लाइन में खड़े छात्रों द्वारा अंडा परोस कर वापस लेने की बात कही जा रही है.वहीं छात्र ने बताया कि खाने में सभी छात्रों को अंडा दिया गया लेकिन फोटो खिंचाने के बाद सर ने अंडा वापस ले लिया.

वहीं मामले की जानकारी मिलने के बाद जिला शिक्षा पदाधिकारी कुणाल गौरव ने बताया कि मामला जमालपुर प्रखंड का है जिसमें प्रधानाध्यापक सुजीत कुमार थे.उनके द्वारा बच्चों को अंडा देकर फोटो खींचकर पुनः वापस ले लिया गया था.इस मामले को संज्ञान में लाते हुए डीपीओ एमडीएम से जांच कराई गई और जांच रिपोर्ट पर उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया. विभागीय कार्रवाई चल रही है. विभागीय कार्रवाई जल्द ही कॉन्क्लूड कर के विधिसम्मत कार्रवाई करेंगे.

मामले की गंभीरता और अमानवीय कृत्य को देखते हुए आरोपी प्रिंसीपल सुजीत कुमार को निलंबन अवधि के दौरान टेटीया बंबर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय निर्धारित कर दिया गया है.

