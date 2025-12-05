scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

बच्चों को परोसा अंडा, फोटो खिंचाई और ले लिया वापस..., मिड-डे मील में 'हेडमास्टर साहब' ने किया झोल

मुंगेर में प्राथमिक विद्यालय फरीदपुर के हेडमास्टर द्वारा छात्रों को मिड-डे मील में अंडा परोसकर फोटो खिंचवाने के बाद वापस लेने का शर्मनाक मामला सामने आया है. घटना का वीडियो वायरल होते ही ग्रामीणों ने हंगामा खड़ा कर दिया और कार्रवाई की मांग की. जांच में आरोप सही पाए जाने पर जिला शिक्षा विभाग ने प्रधानाध्यापक को तत्काल निलंबित कर दिया है.

Advertisement
X
मिड-डे मील में परोसा अंडा, फोटो खिंचाकर ले लिया वापस (Photo: itg)
मिड-डे मील में परोसा अंडा, फोटो खिंचाकर ले लिया वापस (Photo: itg)

बिहार में मुंगेर के प्राथमिक विद्यालय फरीदपुर के प्रधानाध्यापक सुजीत कुमार के शर्मनाक कृत्य की इन दिनों हर जगह चर्चा हो रही है.छात्रों और ग्रामीणों ने प्रिंसिपल पर बच्चों को मिड डे मील में अंडा परोस कर, फोटो खिंचवाने के बाद वापस लेने का गंभीर आरोप लगााया है.इसपर लोगों ने हंगामा करते हुए कार्रवाई की मांग की.  ग्रामीणों ने मामले का वीडियो बनाकर वायरल भी कर दिया है. 21 नवंबर शुक्रवार को सभी छात्रों ने अपने घर जाकर परिजनों को इस बात की जानकारी दी थी जिसके बाद  परिजनों ने स्कूल पहुंचकर शिक्षक से पूछताछ की और वरीय अधिकारियों से शिकायत की.

सामने आए वीडियो में कुछ ग्रामीण स्कूल के प्रिंसिपल सुजीत कुमार से थाली में अंडा देकर वापस लेने पर सवाल पूछते हुए दिखाई दे रहे हैं जबकि प्रिंसिपल फोटो खींचकर विभाग को भेजने की बात कहते दिखाई दे रहे हैं. वहीं लाइन में खड़े छात्रों द्वारा अंडा परोस कर वापस लेने की बात कही जा रही है.वहीं छात्र ने बताया कि खाने में सभी छात्रों को अंडा दिया गया लेकिन फोटो खिंचाने के बाद सर ने  अंडा वापस ले लिया.

वहीं मामले की जानकारी मिलने के बाद जिला शिक्षा पदाधिकारी कुणाल गौरव ने बताया कि मामला जमालपुर प्रखंड का है जिसमें प्रधानाध्यापक सुजीत कुमार थे.उनके द्वारा बच्चों को अंडा देकर फोटो खींचकर पुनः वापस ले लिया गया था.इस मामले को संज्ञान में लाते हुए डीपीओ एमडीएम से जांच कराई गई और जांच रिपोर्ट पर उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया. विभागीय कार्रवाई चल रही है. विभागीय कार्रवाई जल्द ही कॉन्क्लूड कर के विधिसम्मत कार्रवाई करेंगे.

सम्बंधित ख़बरें

Dead frog found in mid day meal in gwalior school
स्कूल के मिड डे मील में निकला मरा हुआ मेढक, देखिए Video 
वीडियो वायरल.(Photo: Khemraj Dubey/ITG)
Video: थाली नहीं, कागज के टुकड़ों पर बच्चों को परोसा गया मिड डे मील 
Man killed himself
पत्नी ने ससुराल चलने से किया इंकार, पति ने दे दी जान 
महिला और उसके प्रेमी को ग्रामीणों ने किया पुलिस के हवाले. (Photo: Screengrab)
आशा कार्यकर्ता को ऑनलाइन हो गया प्यार, प्रेमी संग भागते समय ग्रामीणों ने रोका 
THREE BABY BORN BY WOMEN
सदर अस्पताल में महिला ने एक साथ तीन बच्चियों को जन्म दिया, जच्चा-बच्चा दोनों स्वस्थ 
Advertisement

मामले की गंभीरता और अमानवीय कृत्य को देखते हुए आरोपी प्रिंसीपल सुजीत कुमार को निलंबन अवधि के दौरान टेटीया बंबर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय निर्धारित कर दिया गया है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Putin India Visit
    Putin
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement