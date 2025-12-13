Bihar: सात जन्मों का वादा टूटा आठवें दिन... दुल्हन प्रेमी संग फरार, पति दर-दर भटक रहा

मुंगेर जिले के तारापुर थाना क्षेत्र से रिश्तों को झकझोर देने वाला मामला सामने आया है. यहां शादी के महज आठवें दिन एक नई नवेली दुल्हन अपने प्रेमी के साथ ससुराल से फरार हो गई. दुल्हन के अचानक गायब होने से ससुराल और मायके, दोनों परिवारों में हड़कंप मच गया है. पति अपनी पत्नी को ढूंढने के लिए दर-दर भटक रहा है. वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है.

मामला तारापुर थाना क्षेत्र के साढ़ी गांव से जुड़ा है. जानकारी के अनुसार, मानिकपुर गांव निवासी संतोष कुमार झा की बेटी स्नेहा कुमारी की शादी साढ़ी गांव के विजय झा के पुत्र जितेंद्र झा से 1 दिसंबर को हिंदू रीति-रिवाज के साथ संपन्न हुई थी. शादी के अगले दिन, 2 दिसंबर को स्नेहा अपने पति के साथ ससुराल के लिए विदा हुई थी.

अचानक गायब हुई दुल्हन, खोजबीन रही बेनतीजा

शादी के बाद शुरुआती दिन सामान्य रहे, लेकिन 10 दिसंबर की शाम अचानक स्नेहा रहस्यमय तरीके से गायब हो गई. जब देर शाम तक उसका कोई पता नहीं चला तो पति जितेंद्र झा और परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की. आसपास के इलाकों में खोजबीन की गई, रिश्तेदारों से संपर्क किया गया, लेकिन स्नेहा का कहीं कोई सुराग नहीं मिला.

इसके बाद ससुराल पक्ष ने इस बात की जानकारी स्नेहा के मायके वालों को दी. दोनों परिवारों ने मिलकर स्नेहा के मोबाइल फोन और जान-पहचान के लोगों से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन कोई ठोस जानकारी नहीं मिल सकी. इसके बाद मामला पुलिस तक पहुंचा.

प्रेमी पर बहला-फुसलाकर ले जाने का आरोप

मामले में नया मोड़ तब आया जब स्नेहा की मां सोनी देवी ने तारापुर थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई. उन्होंने झारखंड के धनबाद निवासी कुंदन यादव पर अपनी बेटी को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने का आरोप लगाया है. शिकायत में कहा गया है कि कुंदन यादव और स्नेहा के बीच पहले से प्रेम संबंध था.

स्नेहा की मां ने साफ तौर पर पुलिस को बताया कि उनकी बेटी को उसी प्रेमी ने ससुराल से लेकर फरार किया है. आवेदन मिलने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और पूरे प्रकरण की गहन जांच शुरू कर दी है.

स्नेहा कुमारी (दुल्हन).

ससुराल पक्ष का बयान, जेवर लेकर जाने का दावा

दुल्हन की सास अंजना देवी सहित अन्य परिजनों ने बताया कि शादी के बाद स्नेहा का व्यवहार बिल्कुल सामान्य था. वह एक आदर्श बहू की तरह घर में रह रही थी. परिजनों के मुताबिक, स्नेहा अक्सर कान में ईयरफोन लगाकर किसी से बात करती थी, लेकिन किसी को शक नहीं हुआ.

परिजनों ने बताया कि जिस दिन स्नेहा फरार हुई, उस दिन शाम को उसने खुद चाय बनाकर सभी को पिलाई और एक छोटे बच्चे को पढ़ा भी रही थी. बच्चे को कुछ टास्क देकर वह अचानक गायब हो गई. बाद में पता चला कि स्नेहा घर से सभी जेवर भी साथ ले गई है.

पुलिस जांच में जुटी, बरामदगी के प्रयास

तारापुर थानाध्यक्ष राजकुमार ने बताया कि मामले की सूचना मिलते ही कांड दर्ज कर लिया गया है. पुलिस महिला की बरामदगी को लेकर लगातार प्रयास कर रही है.

थानाध्यक्ष के अनुसार, सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच की जा रही है और जल्द ही पूरे मामले का खुलासा कर लिया जाएगा. फिलहाल यह घटना इलाके में चर्चा का विषय बनी हुई है.

