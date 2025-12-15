scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

एकतरफ प्यार में सनकी युवक की करतूत, बंदूक लेकर लड़की के घर में घुसा और फिर...

बिहार के वैशाली जिले में शादी से इनकार करने पर युवती को गोली मारने की सनसनीखेज घटना सामने आई है. बिदुपुर थाना क्षेत्र के खिलवत गांव में देर रात घर में घुसकर युवती पर फायरिंग की गई, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई. घायल अवस्था में उसे निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और जांच जारी है.

Advertisement
X
सनकी युवक की करतूत, बंदूक लेकर लड़की के घर में घुसा (Photo: Representational Image)
सनकी युवक की करतूत, बंदूक लेकर लड़की के घर में घुसा (Photo: Representational Image)

बिहार में वैशाली जिले के बिदुपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत खिलवत गांव में शादी करने से इनकार करना एक युवती के लिए जानलेवा साबित होते-होते बचा. रविवार की देर रात युवती के दूर के रिश्तेदार ने घर में घुसकर उसे गोली मार दी. गंभीर रूप से घायल युवती को प्राथमिक इलाज के बाद पहले सदर अस्पताल और फिर बेहतर उपचार के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. घटना के बाद गांव में दहशत का माहौल है.

घायल युवती की पहचान खिलवत गांव निवासी स्वर्गीय कृष्ण सिंह की 25 वर्षीय पुत्री संध्या कुमारी के रूप में हुई है. बताया गया है कि हमलावर ने संध्या को दो गोलियां मारी हैं. एक गोली उसके दाहिने हाथ की कलाई में लगी है, जबकि दूसरी गोली दाहिनी तरफ कमर के पास लगी. गोली चलने की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर जुट गए और स्थानीय लोगों की मदद से घायल युवती को इलाज के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बिदुपुर ले जाया गया.

वहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उसे सदर अस्पताल हाजीपुर भेजा, जहां से उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए निजी अस्पताल में भर्ती कर दिया गया. घायल संध्या कुमारी ने बताया कि गोली मारने वाला उसका दूर का रिश्तेदार अजय कुमार है, जो बख्तियारपुर का रहने वाला है. उसने आरोप लगाया कि अजय कुमार अपने चार-पांच अन्य साथियों के साथ मुंह में कपड़ा बांधकर घर में घुसा और उस पर फायरिंग की.

सम्बंधित ख़बरें

राजाबाबू की हत्या करने वाला तांत्रिक गिरफ्तार (Photo: Screengrab)
महिला को 'वश में' कराने गया था, तांत्रिक के हाथों गंवा दी जान, एकतरफा प्यार का खौफनाक अंत 
शादी से इनकार करने पर उठाया खौफनाक कदम. (Photo: Representational)
एकतरफा प्यार का खौफनाक अंजाम, शादी से इनकार पर आशिक ने लड़की के पिता को मारी गोली 
पुलिस ने जीजा-साली को लूट के आरोप में पकड़ा. (Photo: Screengrab)
जीजा-साली की जोड़ी, शातिर चाल और दहशत... अंडरकवर प्लान से रंगे हाथ पकड़े गए 
शादी की सालगिरह पर महिला की मौत. (File Photo: ITG)
शादी, सालगिरह और मौत... सेलिब्रेशन वाले दिन विवाहिता की कैसे गई जान? 
वैशाली में 26 अपराधियों की संपत्ति होगी जब्त 
Advertisement

संध्या के अनुसार, अजय कुमार उससे जबरन शादी करना चाहता था, लेकिन लड़की के इनकार करने पर वह लगातार धमकी दे रहा था. मिली जानकारी के अनुसार, अजय कुमार संध्या के बगल के चचेरे भाई राजा सिंह की पत्नी के बुआ का भाई है और वह अक्सर अपनी बहन के घर खिलवत गांव आता-जाता था. इसी दौरान उसकी पहचान संध्या कुमारी से हुई. धीरे-धीरे उसने शादी के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया. संध्या ने बताया कि वह अजय को पसंद नहीं करती थी और साफ तौर पर कह चुकी थी कि वह अपने घरवालों की मर्जी से ही शादी करेगी. इसके बावजूद आरोपी उसे जान से मारने की धमकी देता था. एक बार पहले भी उसने बंदूक दिखाकर डराया था और चेतावनी दी थी कि अगर किसी को बताया तो पूरे परिवार को मार देगा.

घायल युवती ने बताया कि बीते चार महीनों से आरोपी उसे लगातार परेशान कर रहा था. फोन करने पर गाली-गलौज करता था और शादी के लिए दबाव डालता था. घटना की रात अजय कुमार ने दरवाजे पर आकर किसी दूसरे का नाम लेकर दरवाजा खुलवाया. जैसे ही दरवाजा खुला, उसने दो राउंड फायरिंग कर दी. गोली खत्म होने के बाद वह अपने साथ आए एक अन्य व्यक्ति से फिर गोली मांग रहा था. संध्या की मां ने भी बताया कि अजय कुमार करीब पांच अन्य बदमाशों के साथ घर में घुसा था और सभी के मुंह कपड़े से ढंके हुए थे. गोली लगते ही उनकी बेटी बेहोश होकर जमीन पर गिर गई, जिसके बाद सभी बदमाश मौके से फरार हो गए.
 
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    T20 World Cup 2026
    IPL
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    Advertisement