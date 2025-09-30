scorecardresearch
 

बिहार: गोपालगंज के कटेया में छात्र की हत्या के बाद बवाल, आक्रोशित लोगों व पुलिस में झड़प, कई पुलिसकर्मी घायल

बिहार के गोपालगंज जिले के पटख़ौली गांव में इंटरमीडिएट छात्र कृष्णा गुप्ता की चाकू मारकर हत्या कर शव दरवाजे पर फेंक दिया गया. आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क जाम कर हंगामा किया और पुलिस से आरोपियों को छीनकर पीटा. तीन आरोपी गिरफ्तार हुए, पुलिस-कर्मियों को चोटें आईं. डीएम और एसपी ने स्थिति काबू में की और सोशल मीडिया पर रोक लगा दी गई.

पुलिस की कई टीमें गांव में कैंप कर रही हैं. (Photo: Screengrab)
बिहार के गोपालगंज जिले के कटेया थाना क्षेत्र के पटख़ौली गांव में इंटरमीडिएट के छात्र की चाकू मारकर हत्या कर शव को दरवाजे पर फेंक फरार हो गए. मृतक जुगुल गुप्ता का 18 वर्षीय पुत्र कृष्णा गुप्ता बताया गया है. छात्र की निर्मम हत्या कर दरवाजे पर शव फेंक दिए जाने के बाद आक्रोशित लोगों ने पकहां के समीप सड़क जाम कर जमकर हंगामा किया. 

सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन उग्र भीड़ ने आरोपियों को पुलिस अभिरक्षा से छुड़ाकर पिटाई शुरू कर दी. आरोपियों को छुड़ाने गई पुलिस से जमकर झड़प हुई, झड़प के दौरान हथुआ एसडीपीओ आनंद मोहन गुप्ता, कटेया थानाध्यक्ष रजनीश कुमार पाण्डेय सहित कई पुलिसकर्मी घायल हो गए. आक्रोशित लोगों ने पुलिस की गाड़ी को भी क्षतिग्रस्त कर दिया. सूचना पर डीएम पवन कुमार सिन्हा, एसपी अवधेश दिक्षीत, सदर एसडीपीओ प्रांजल सहित अन्य अधिकारियों ने पहुंच कर स्थिति को काबू में किया.

युवक की हत्या कर दरवाजे पर फेंक दिया शव
बताया जाता है कि कटेया थाना क्षेत्र के पटख़ौली गांव के जुगल किशोर गुप्ता के पुत्र कृष्णा गुप्ता को सोमवार की रात फोन कर बुलाया और साजिश के तहत हत्या कर शव को दरवाजे पर फेंक दिया. मंगलवार की सुबह दरवाजे पर उसका शव पड़ा हुआ पाया गया, उसके शरीर पर तीन चार जगहों पर चाकू से गोदने के निशान थे. युवक की हत्या के बाद पूरे गांव में तनाव फैल गया और लोग आक्रोशित होकर सड़क जाम कर हंगामा करने लगे.

पुलिस से अभिरक्षा से छीन आरोपियों की पिटाई
सूचना मिलते ही पहुंची पुलिस तीन आरोपियों को हिरासत में लेकर जा रही थी, इसी दौरान आक्रोशित भीड़ ने आरोपियों को जबरन पुलिस अभिरक्षा से छीन पिटाई शुरू कर दी. आरोपियों को बचाने के दौरान पुलिस व ग्रामीणों में जमकर झड़प हुई, जिसमें हथुआ एसडीपीओ आनंद मोहन गुप्ता, कटेया थानाध्यक्ष रजनीश कुमार पाण्डेय सहित अन्य पुलिसकर्मी मामूली रूप से घायल हो गए. वही पुलिस वाहन को क्षतिग्रस्त कर दिया.

डीएम व एसपी ने पहुंच संभाली स्थिति
घटना के बाद हालात बिगड़ते देख डीएम पवन कुमार सिन्हा, एसपी अवधेश दिक्षीत, सदर एसडीपीओ प्रांजल ने मौके पर पहुंच दोषियों पर स्पीडी ट्रायल के माध्यम से कड़ी सजा दिलाने का आश्वासन देकर उग्र लोगों को समझा बुझाकर शांत कराया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.

गांव में कैम्प कर रही पुलिस
एहतियात के तौर पर डीएम व एसपी के निर्देश पर कई थानों की पुलिस पटखौली गांव में कैम्प कर रही है.

हथुआ अनुमंडल में सोशल नेटवर्किंग साइट पर रोक
युवक की हत्या के बाद बवाल के बाद सांप्रदायिक सद्भाव और शांतिपूर्ण व्यस्था के लिए डीएम व एसपी की रिपोर्ट के बाद गृह विभाग द्वारा हथुआ अनुमंडल में 30 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सभी सोशल नेटवर्किंग साइटों पर रोक लगा दी गई है.

पूरे मामले में एसपी ने कही ये बात
इस संबंध में एसपी अवधेश दिक्षीत ने बताया कि आज सुबह कृष्ण साह नाम के एक लड़के का शव उसके दरवाजे से मिला था, उसके शरीर पर चाकू मारने के निशान थे. इस मामले में तीन लोगों की गिरफ्तारी कर ली गई है और परिजनों को आश्वासन दिया गया है कि जितने लोगों का नाम दिया जाएगा उसी के हिसाब से करवाई की जाएगी. स्थिति अभी नियंत्रण में है. एहतियात के तौर पर पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है.

