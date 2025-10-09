scorecardresearch
 

बिहार के वैशाली में जमीनी विवाद को लेकर कहासुनी, एक पक्ष ने डेंड से किया बुजुर्ग पर हमला

वैशाली के डुमरी गांव में पुराने जमीनी विवाद को लेकर कहासुनी हुई, जिसमें एक पक्ष ने बुजुर्ग पर डंडे से हमला कर दिया. हमले में घायल बुजुर्ग को परिजनों ने इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उन्होंने बेहतर इलाज के लिए उन्हें पीएमसीएच रेफर कर दिया. हालांकि, अभी तक इस मामले में किसी भी पक्ष ने पुलिस को शिकायत नहीं दी है.

वैशाली में जमीनी विवाद को लेकर बुजुर्ग पर हमला. (photo: AI-generated))
वैशाली में जमीनी विवाद को लेकर बुजुर्ग पर हमला. (photo: AI-generated))

सोशल मीडिया पर एक दिल दहला देने वाला वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक व्यक्ति द्वारा एक बुजुर्ग की बेरहमी से पिटाई करता हुआ नजर आ रहा है. ये घटना बिहार के वैशाली जिले के सहदेई बुजुर्ग थाना क्षेत्र के डुमरी गांव की बताई जा रही है, जहां पुराने जमीनी विवाद को लेकर शुरू हो हुई कहासुनी ने हिंसक रूप ले लिया.

जानकारी के अनुसार, ये विवाद दो पक्षों के बीच पुराने जमीनी मसले को लेकर शुरू हुआ था. कहासुनी के दौरान एक पक्ष को गुस्सा आ गया और उसने बुजुर्ग पर डंडे से हमला कर दिया, जिससे बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हो गया.

घटना के बाद स्थानीय ग्रामीणों ने बीच-बचाव कर हमलावर को समझाया और बुजुर्ग की जान बचाई. घायल बुजुर्ग को आनन-फानन में उनके परिजनों द्वारा स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उनकी गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें जिला अस्पताल सदर रेफर कर दिया. हालांकि, जिला अस्पताल ने भी बेहतर इलाज के लिए उन्हें पीएमसीएच रेफर कर दिया.

हालांकि, इस मामले को लेकर अभी तक किसी भी पक्ष ने पुलिस को शिकायत दर्ज नहीं कराई है. लेकिन घटना का वीडियो सामने आने से लोगों ने नाराजगी जताई है.

आपको बता दें कि बिहार के ग्रामीण इलाकों में जमीनी विवाद कोई नई बात नहीं है. छोटे-छोटे मसले अक्सर बड़े झगड़ों का रूप ले लेते हैं और इस घटना ने एक बार फिर इस समस्या को उजागर किया है.

