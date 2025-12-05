scorecardresearch
 
बिहार में करारी हार के बाद पत्नी संग छुट्टियां मनाने यूरोप निकले तेजस्वी यादव

बिहार चुनाव में हार के बाद तेजस्वी यादव परिवार संग छुट्टियां मनाने यूरोप चले गए हैं. 1-2 दिसंबर को सदन में हाज़िर रहने के बाद 3 दिसंबर से तेजस्वी सदन से गायब हैं. वो ऐसे समय में विदेश गए हैं जब पार्टी में हार को लेकर समीक्षा बैठकों का दौर चल रहा है. तेजस्वी के देश से बाहर चले जाने के बाद पार्टी में बेचैनी बढ़ गई है और विरोधी उनकी आलोचना कर रहे हैं.

छुट्टियां मनाने विदेश गए तेजस्वी यादव (File Photo: ITG)
बिहार विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद आरजेडी नेता तेजस्वी यादव यूरोप में छुट्टियां बिताने निकल गए हैं. बताया जा रहा है कि वो पत्नी राजश्री यादव और दो बच्चों  कात्यायनी और इराज के साथ क्रिसमस और नए साल की छुट्टियां मनाने गए हैं.

छुट्टियां मनाने विदेश गए तेजस्वी

चुनाव में मिली हार के बाद उनकी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल में समीक्षा बैठकों का दौर जारी है, लेकिन पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों को भरोसा है कि तेजस्वी जल्द लौटेंगे. बता दें कि बिहार में 1 दिसंबर से शुरू हुए पांच दिवसीय विधानसभा सत्र के पहले दिन और दूसरे दिन तेजस्वी सदन में मौजूद थे लेकिन 2 दिसंबर की शाम दिल्ली रवाना हो गए. 

इसके बाद 3 दिसंबर को जब सदन में राज्यपाल का संयुक्त अधिवेशन हुआ, तब वो अनुपस्थित रहे. 4 दिसंबर को धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान भी वो नदारद रहे. उनकी अचानक अनुपस्थिति से बिहार की राजनीति में हलचल मच गई है और विरोधी दलों के नेताओं ने उन पर हमला बोला है.

विधानसभा सत्र से गायब तेजस्वी यादव

दरअसल अभी चुनाव में आरजेडी की करारी हार के कारणों को लेकर पार्टी में विश्लेषण होना था लेकिन तेजस्वी का विदेश रवाना होना इसमें असमंजस पैदा कर गया है. दूसरी तरफ उनके विदेश जाने को लेकर पार्टी समर्थकों और नेताओं में खामोशी है.

बिहार में बीते महीने हुए विधानसभा चुनाव में लालू यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल सिर्फ 25 सीटों पर सिमट गई थी. तेजस्वी यादव के नेतृत्व में ही आरजेडी चुनाव में उतरी थी लेकिन करारी हार मिलने के बाद तेजस्वी ने मीडिया से दूरी बना ली थी और उन्होंने पार्टी की करारी शिकस्त पर कोई भी बयान नहीं दिया था.
 

