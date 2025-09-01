scorecardresearch
 

ट्रेन के गेट पर स्टंट... रीलबाजी के चक्कर में रेलगाड़ी के नीचे आया किशोर, गंवा दिया पैर

सासाराम रेलवे स्टेशन पर रील बनाने के चक्कर में 14 साल के किशोर का पैर फिसलकर ट्रेन की चपेट में आ गया जिससे उसका एक पैर कट गया. RPF जवानों ने उसे अस्पताल पहुंचाया और प्राथमिक उपचार के बाद वाराणसी रेफर किया गया. हादसा ट्रेन स्टंट और सोशल मीडिया रील बनाने के दौरान हुआ.

रील बनाने के चक्कर में ट्रेन के नीचे आया किशोर (Photo: ITG)
बिहार के सासाराम रेलवे स्टेशन के पास एक पैसेंजर ट्रेन में गेट पर खड़े होकर स्टंट करना एक किशोर को भारी पड़ गया. एकाएक किशोर का पैर फिसलने से वह पटरी के अंदर चला गया. दुर्घटना में उसका एक पैर पूरी तरह से कट गया. RPF के जवानों ने 13 -14 साल का इस किशोर को उठाकर सासाराम के सदर अस्पताल पहुंचाया. साथ ही वह एक बोरी में उसका एक पैर भी लेकर पहुंचे.

घायल किशोर की पहचान तिलौथू के रहने वाले शहजादा के रूप में हुई है. बताया जाता है कि वह अपने गांव से रील बनाने के उद्देश्य से ही सासाराम आया तथा सासाराम से आरा जाने वाली पैसेंजर ट्रेन के गेट के पायदान पर खड़ा होकर चलती ट्रेन में रील बनाने लगा. लेकिन इसी बीच संतुलन बिगड़ने से उसका पैर फिसल गया और उछल कूद करने के चक्कर में वह पटरी के नीचे चला गया. जिसमें उसका एक पैर पूरी तरह से कट के अलग हो गया. 

सासाराम के सदर अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद उसे वाराणसी भेज दिया गया. तथा इस मामले में आरपीएफ थाना प्रभारी संजीव कुमार से फोन पर बात करने पर मालूम हुआ कि यह लड़का स्टंट कर रहा था और रील बना रहा था इसी दौरान यह हादसा हुआ है.

