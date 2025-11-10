scorecardresearch
 

गोपालगंज में बेकाबू भीड़ ने पुलिस की गाड़ी को फूंका, इस बात से नाराज थे लोग

गोपालगंज शहर के जादोपुर मोड़ पर रविवार की शाम एक सड़क हादसे के बाद स्थिति अचानक बेकाबू हो गई. पुलिस वाहन से हुई टक्कर में तीन युवक घायल हो गए, जिसके बाद अफवाहों के चलते गुस्साई भीड़ ने पुलिस बोलेरो में आग लगा दी. वाहन पूरी तरह जलकर राख हो गया. हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े और करीब दो दर्जन लोगों को हिरासत में लिया.

बोलेरो ने भीड़ में लगाई आग (Photo: Screengrab)
बिहार के गोपालगंज में जादोपुर मोड़ पर रविवार शाम एक दर्दनाक सड़क हादसे के बाद तनावपूर्ण हालात बन गए. पुलिस बोलेरो से टक्कर लगने के बाद बाइक पर सवार तीन युवक गंभीर रूप से घायल हो गए. घायलों की पहचान सरेया मोहल्ला निवासी नंद कुमार चौहान, एहसान अली और राजा हुसैन के रूप में हुई है. सभी को स्थानीय लोगों की मदद से सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है.

हादसे के बाद मौके पर अफवाह फैल गई कि एक युवक की मौत हो गई है. इसी अफवाह ने भीड़ को उग्र बना दिया और देखते ही देखते लोगों ने पुलिस की बोलेरो गाड़ी में आग लगा दी. कुछ ही मिनटों में वाहन धू-धू कर जल उठा. अफरा-तफरी के बीच मौके पर भारी भीड़ इकट्ठा हो गई. सूचना मिलते ही सदर एसडीपीओ प्रांजल और पुलिस बल मौके पर पहुंचे.

पुलिस ने किया लाठीचार्ज

स्थिति बेकाबू होते देख पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े और लाठीचार्ज कर भीड़ को तितर-बितर किया. इस दौरान पुलिस ने दो दर्जन से अधिक लोगों को मौके से हिरासत में लिया.

एसपी अवधेश दीक्षित ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और बताया कि बोलेरो गाड़ी को पुलिस लाइन ले जाया जा रहा था, तभी यह हादसा हुआ. उन्होंने कहा कि स्थिति अब नियंत्रण में है और इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया है.

उकसाने वालों पर होगी कार्रवाई: एसपी

एसपी ने स्पष्ट किया कि जो भी लोग सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने या हिंसा में शामिल पाए जाएंगे, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है और वीडियो फुटेज खंगाले जा रहे हैं ताकि उकसाने वालों की पहचान की जा सके. इस घटना के बाद से इलाके में तनाव तो है, लेकिन पुलिस की तत्परता से हालात फिलहाल शांत बताए जा रहे हैं.
 

